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अशोक कुंवर को 13 बार चाकू से गोदा, नीलम का गला रेता; मुजफ्फरपुर के डबल मर्डर में किराये के कातिलों का हाथ

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दंपती की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि किराये के कातिलों ने घर में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से अशोक कुंवर और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। सीसीटीवी फुटेज में कातिल नजर आए हैं। 

अशोक कुंवर को 13 बार चाकू से गोदा, नीलम का गला रेता; मुजफ्फरपुर के डबल मर्डर में किराये के कातिलों का हाथ

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा के रामबाग चौरी में रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर (75) और उनकी पत्नी नीलम कुंवर (70) की हत्या किराए के दो कातिलों का हाथ सामने आया है। अब तक की जांच में पता चला है कि दो पेशेवर कातिलों से इस डबल मर्डर को अंजाम दिलवाया गयाा है। यह भी पता चला है कि संपत्ति विवाद में उनकी हत्या कराई गई। गांव में उनकी संपत्ति को लेकर विवाद था। पड़ोसी ने बताया कि पिछले साल गांव के विवाद को लेकर शहर की एक परिचित डीएसपी से उन्होंने सहयोग मांगा था। इसके बाद गायघाट थाने की पुलिस ने अशोक कुंवर की मदद की थी। बेटी पंखुरी ने संपत्ति विवाद पर कहा कि, गांव में दादा वाली जमीन पिता और तीनों चाचा के बीच बांट ली गई थी। सभी अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। पट्टीदारों के बीच विवाद की बात कभी पापा या मम्मी ने नहीं बताई। बाहर में कोई विवाद रहा होगा तो यह भाई को ही पता होगा। बेंगलुरू से आए पुत्र निखिल ने भी पुलिस को संपत्ति विवाद के संबंध में कुछ जानकारी दी है। हालांकि, अभी इसे वे उजागर करना नहीं चाहते।

मकान के अन्य किराएदार, दाई और सीसीटीवी से पुलिस ने हत्या की वारदात की कड़ी दर कड़ी मिलाई है। एक हत्यारे ने 18 जुलाई की शाम में कमरा किराए पर लिया था। 20 जुलाई की दोपहर दो पेशेवर हत्यारे आए, जिसमें एक किराएदार भी था। उस समय घर में दाई पोछा लगा रही थी। नीलम कुंवर ने सीढ़ी वाले पैसेज से प्रवेश द्वार का गेट खोला। नए लोगों को देखकर दाई ने पूछा ये लोग कौन है? नीलम ने जवाब दिया, अरे ये तीसरी मंजिल वाले एक कमरे में नए किराएदार हैं। किराएदार के साथ वाला दाई के पूछने पर उसे घूरते हुए सीढ़ी से ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। कुछ देर बाद दाई झाड़ू पोछा करके चली गई।

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इसके बाद साढ़े चार बजे किराएदार दूसरी मंजिल पर अशोक कुंवर वाले फ्लैट के गेट पर आया। उसने कुछ बोला तो चाबी लेकर नीलम कुंवर उसके साथ ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी से गईं। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। हत्यारों ने नए किराएदार के कमरे में ही बेड पर हाथ-पांव बांधकर उनका गला रेत दिया। कुछ देर बाद दोनों हत्यारे सीढ़ी से दूसरी मंजिल पर आते दिखे। एक के हाथ में बड़ा वाला चाकू था। एक ने मास्क लगा रखा था, जबकि दूसरे ने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। दोनों अशोक कुंवर के फ्लैट के गेट से प्रवेश कर गए। इसके अंदर का फुटेज नहीं दिख रहा है। 15 मिनट बाद दोनों हत्यारे निकले।

एक गलब्स सीढ़ी के पास फेंकते दिखा। वह सीढ़ी से उतरकर मेन गेट खोलकर निकल गया। दूसरा कातिल अशोक कुंवर के कमरे से निकला और सीढ़ी से तीसरी मंजिल पर गया। कुछ देर के बाद वह झोला में सामान लेकर बाहर जाते दिखा। वह गमछा से चेहरा ढंके हुए था। तेजी से सीढ़ी उतरकर वह भी मेन गेट से निकल गया। इसके बाद दोनों खादी भंडार की ओर निकल गए। हालांकि, खादी भंडार चौक पर वे नहीं पहुंचे। आशंका है कि बीच से खादी भंडार जाने वाली गली से दोनों मुख्य मार्ग पर निकल गए।

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अशोक और नीलम के साथ हुई बर्बरता

सीसीटीवी में एक हत्यारे के साथ तीसरी मंजिल पर जाते नीलम को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि नए किराएदार ने अपने साथ आए युवक को कमरा दिखाने के लिए कहा होगा। इसके बाद नीलम चाबी लेकर साथ गई होगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही दोनों हत्यारों ने उनको जकड़ लिया होगा। फिर बेड पर पटक कर हाथ-पांव रस्सी से बांध दिए होंगे। इस दौरान नीलम ने शोर मचाने का प्रयास किया होगा तो चेहरे पर मुंह से लेकर नाक और आंख तक प्लास्टिक टेप लपेट दिया। इसके बाद गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। गला रेतने के साथ उनके गर्दन पर गमछा भी लपेट दिया। इसके बाद दोनों हत्यारे अशोक कुंवर की हत्या करने के लिए उनके फ्लैट में घुसे। हत्यारों ने घर में रखी रस्सी के बंडल से बड़ा टुकड़ा फंसुल से काटा, जिससे नीलम के हाथ-पांव बांधे गए।

अशोक कुंवर की हत्या में हत्यारों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। उन्हें जकड़कर गर्दन रेतने के साथ औंधे मुंह लिटाकर पीठ में 12 बार गोदा। सभी जख्म गहरे हैं। 13वां जख्म गर्दन से लेकर कमर तक पीठ को चीरने का है। वहीं, नीलम का गला रेता गया था। जख्म प्रतिवेदन बनाने वाली मिठनपुरा थाने की महिला दारोगा ने बताया कि पीठ को कातिलों ने इतना गहरा चीरा था कि मांस एक इंच अलग हटा था। इससे पुलिस को आशंका है कि हत्यारे को अशोक कुंवर से काफी खुन्नस रहा होगा। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के अनुसार किसी तेज व नुकीले हथियार से दोनों की हत्या की गई है।

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सीआईडी की टीम ने की घटनास्थल की जांच

दोहरे हत्याकांड की मंगलवार को सीआईडी की टीम ने जांच की। इसके लिए सीआईडी के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। उधर, पुलिस और एफएसएल ने फिर से घटनास्थल की बारीकी से जांच की। एफएसएल ने दोनों कमरे से खून सने बेडशीट, रस्सी के टुकड़े, नीलम के चेहरे पर लपेटा गया प्लास्टिक का चौड़ा वाला टेप, खून सना गलब्स, बेडशीट पर नीलम कुंवर के हाथ की एक अंगूठी भी मिली। इस अंगूठी पर एनए लिखा है। इसके अलावा पुलिस ने हत्यारे का टी-शर्ट व हाफ पैंट, गैस सिलेडर और एक झोले का सामान जब्त किया है। पुलिस ने मृतक अशोक कुंवर और नीलम कुंवर के मोबाइल का लोकेशन लिया है। सूत्रों के अनुसार, इसमें एक मोबाइल का अंतिम लोकेशन रामबाग में पीएन सिंह गली में मिला है। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। दूसरे मोबाइल का अंतिम लोकेशन बावनबिघा इलाके के टॉवर का मिल रहा है। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया है। इस तरह हत्यारों के निकलने की दिशा में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, ताकि पता चले कि हत्या के बाद किसी गाड़ी का तो इस्तेमाल नहीं हुआ है।

अशोक कुंवर और उनकी पत्नी की हत्या के पीछे गहरी साजिश है। हत्यारे 14 जुलाई को भी आए थे। उस दिन सफेद शर्ट व पैंट पहने और सन कैप लगाए हुए युवक आया है। उसने मोबाइल से सीढ़ी पर खड़े होकर कॉल की। इसके बाद कमरा खुला और अशोक कुंवर कमरा दिखाने उसे सीढ़ी से ऊपर लेकर गए। कमरा देखकर वह वापस चला गया। इसके बाद वह 18 जुलाई की शाम में आया और एडवांस दिया। 19 को वह वापस चला गया। 20 जुलाई को एक युवक के साथ झोला में सामान और पांच लीटर वाला गैस सिलिंडर लेकर आया। इसी दिन हत्या के बाद फिर से झोला का सामान लेकर चला गया।

दो अज्ञात पर हत्या की एफआईआर

मिठनपुरा के रामबाग चौरी में रिटायर्ड बैंक कैशियर अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या में दो अज्ञात हत्यारे पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुत्र निखिल कुंवर के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने मंगलवार शाम में पुत्र का बयान लिया। निखिल ने बताया है कि अज्ञात हत्यारों में एक 18 जुलाई को किराएदार बन आया था। निखिल ने एफआईआर में संपत्ति विवाद या दुश्मनी का जिक्र नहीं किया है। उसने पुलिस को बताया है कि सोमवार को उसे सीसीटीवी में कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोसी को कॉल कर देखने भेजा। इसके बाद माता-पिता का खून से लथपथ शव देखा गया। सीसीटीवी में दो अज्ञात हत्यारे दिखे हैं। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि सीसीटीवी में दिख रहे दो अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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