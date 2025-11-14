Muzaffarpur District Result LIVE: मुजफ्फरपुर की 11 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 6 NDA तो 5 MGB जीता था

संक्षेप: Muzaffarpur District Seats Overall Results: मुजफ्फरपुर जिले की औराई, मीनापुर, बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज और बंदरा कुल 11 विधानसभा सीटों में से 2020 में 6 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन 5 सीटें जीता था।

Fri, 14 Nov 2025 08:07 AM

Muzaffarpur District Seats Overall Results: मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा सीटों औराई, मीनापुर, बोचहां (SC), सकरा (SC), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज और बंदरा कुल ग्यारह सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में मुजफ्फरपुर ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का दबदबा रहा था। जिले की 11 में से 6 सीटों पर NDA को जीत मिली, जबकि महागठबंधन 5 सीटें जीता था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 5 सीटें और जनता दल-यू (JDU) को 1 सीट मिली थी। बीजेपी की तरफ से औराई सीट राम सूरत राय ने जीती थी। कुढ़नी में केदार प्रसाद गुप्ता जीते। बरुराज में अरुण कुमार सिंह और पारू में अशोक कुमार सिंह जीते। साहेबगंज में राजू कुमार सिंह और सकरा में जदयू के अशोक कुमार चौधरी को सफलता मिली थी। इसी तरह महागठबंधन में शामिल राजद को चार और कांग्रेस को एक सीट पर जीती मिली थी। राजद के निरंजन राय ने गायघाट, मुन्ना यादव ने मीनापुर, मोहम्मद मंसूरी ने कांटी और बोचहां सीट अमर कुमार पासवान ने जीती थी। मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी के कब्जे में आई थी।

इस बार के मुख्य प्रत्याशी मुजफ्फरपुर रंजन कुमार (BJP)

बिजेंद्र चौधरी (Congress)

कुढ़नी (Kurhani) केदार गुप्ता (BJP)

बबलू कुशवाहा (RJD)

औराई (Aurai) रमा निषाद (BJP)

भोगेंद्र सहनी (वीआईपी)

पारू (Paroo) मदन चौधरी (आरएलएम)

शंकर प्रसाद यादव (RJD)

गायघाट (Gai Ghat) कोमल सिंह (JDU)

निरंजन यादव (RJD)

सकरा (Sakra) आदित्य कुमार (JDU)

उमेश राम (कांग्रेस)

बोचहां (SC) बेबी कुमारी (एलजेपी)

अमर पासवान (RJD)

काँटी (Kanti) अजीत कुमार सिंह (JDU)

मुहम्मद इसराइल मंसूरी (RJD)

बरूराज (Baruraj) अरुण कुमार सिंह (BJP)

राकेश कुमार (वीआईपी)

मीनापुर (Minapur) अजय कुशवाहा (जेडीयू)

मुन्ना यादव (RJD)

साहेबगंज (Sahebganj) राजू कुमार सिंह (बीजेपी)