Muzaffarpur District Agriculture Officer arrested taking 19,000 bribe by Vigilance
घूसखोर अफसर को निगरानी ने दबोचा, मुजफ्फरपुर DAO 19 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार; बड़े नेता के रिश्तेदार

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ठाकुर को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 03, 2026 02:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
निगरानी की टीम ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ठाकुर को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पदाधिकारी को उनके मिठनपुरा के चर्च रोड स्थित निजी आवास से निगरानी टीम ने शनिवार को दबोचा। उनके जिम्मे कई पदाधिकारियों का चार्ज था। सुधीर कुमार ठाकुर बिहार के एक बड़े राजनेता के संबंधी बताए जा रहे हैं। निगरानी टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ ले गई है और गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। उनपर एक संविदा कर्मी से 2 लाख घूस मांगने का आरोप है। फिलहाल 19 हजार नगद लेते हुए उन्हें पकड़ा गया है। जानकारी मिली है कि उनकी नौकरी मात्र 3 माह ही बची थी। उससे पहले बड़ी कार्रवाई होने से विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी मिल रही है कि सुधीर कुमार ठाकुर डीएओ के अलावे आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और सहायक निदेशक (शस्य) तिरहुत प्रमंडल के प्रभार में भी थे। उन्होंने कृषि विभाग के एक निविदा पर तैनात कर्मी संतोष कुमार से दो लाख की रिश्वत की मांग की थी। संविदा समाप्त होने के बाद संतोष कुमार को रिन्यूअल कराना था। सेवा विस्तार और दोबारा ज्वाइनिंग के बदले जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। बर बार आग्रह करने पर भी जब अधिकारी नहीं माने तो संतोष कुमार ने निगरानी का सहारा लिया। जानकारी के अनुसार संतोष 50 हजार की रकम लेकर पहुंचा था। लेकिन 19 हजार ही दे रहा था। तभी निगरानी की टीम ने अधिकारी को दबोच लिया।

कार्रवाई को लेकर निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी को घूस की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास की भी तलाशी ली जा रही है ताकि अन्य आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेजों का पता लगाया जा सके। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को लेकर पटना रवाना हो गई है। उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी अधिकारी को निगरानी कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि अधिकारी के व्यवहार से मानसिक दबाव से परेशान था। नौकरी के लिए अपनी जमा-पूंजी के साथ-साथ घर की कीमती चीजें भी बेचकर पैसे जुटाए थे। अफसर दो लाख से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर 11 दिसंबर को पटना स्थित निगरानी विभाग में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। डीएसपी ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले का सत्यापन कराया गया। सही पाए जाने पर एक विशेष टीम का गठन कर जाल बिछाया गाय। शनिवार को संतोष कुमार शहर के चर्च रोड स्थित सुधीर कुमार के आवास पर पहुचे। उन्होंने पहले से कुछ पैसा दिया था। शनिवार को 19,000 लेकर आए थे। पैसा थामते ही पहले से तैनात निगरानी की टीम ने अधिकारी को दबोच लिया। उन्होंने काफी विरोध किया पर टीम के जवानों ने उनपर काबू कर लिया और जीप में बैठाकर ले गए। उसके बाद मोहल्ले के लोगों को असलियत की जानकारी मिली। उनके आवास पर पुलिस टीम को तैनात किया गया है।

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
