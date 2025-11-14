Muzaffarpur Result LIVE: कांटी चुनाव नतीजा; राजद के इसराइल मंसूरी या जदयू के अजीत कुमार, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Muzaffarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी, बीजेपी के रंजन कुमार के बीच हार जीत की लड़ाई है। जन सुराज पार्टी के डॉ एके दास को भी ठीक ठाक वोट मिलने की संभावना है। चौधरी पहले भी चार बार विधायक रह चुके हैं।

Muzaffarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर मतगणना आज है। यहां कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी और भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी)के रंजन कुमार के बीच हार जीत के लिए मुकाबला है जबकि जन सुराज पार्टी(जेएसपी) के डॉ एके दास भी रेस में हैं । बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना निर्धारित है। विजेंद्र चौधरी पांचवीं बार जीत के लिए मैदान में हैं। उन्हें बीजेपी के फ्रेशर रंजन कुमार और पेशे से डॉक्टर एके दास टक्कर दे रहे हैं। पहले चरण में 6 नवम्बर को यहां 59.17 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

2020 के असेंबली इलेक्शन में विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को छह हजार से अधिक मतों से पराजित किया था। 2025 चुनाव में भाजपा ने उनका पत्ता साफ कर दिया और दो बार के जिलाध्यक्ष रहे रंजन कुमार को टिकट मिल गई। हालांकि, सुरेश शर्मा अंत अंत तक टिकट की रेस में दौड़ लगाते रहे पर सफलता नहीं मिली। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत कई नेताओं ने मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा पर मुजफ्फरपुर आए।