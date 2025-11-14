Hindustan Hindi News
Muzaffarpur Result LIVE: कांटी चुनाव नतीजा; राजद के इसराइल मंसूरी या जदयू के अजीत कुमार, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Muzaffarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी, बीजेपी के रंजन कुमार के बीच हार जीत की लड़ाई है। जन सुराज पार्टी के डॉ एके दास को भी ठीक ठाक वोट मिलने की संभावना है।  चौधरी पहले भी चार बार विधायक रह चुके हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:27 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर मतगणना आज है। यहां कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी और भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी)के रंजन कुमार के बीच हार जीत के लिए मुकाबला है जबकि जन सुराज पार्टी(जेएसपी) के डॉ एके दास भी रेस में हैं । बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना निर्धारित है। विजेंद्र चौधरी पांचवीं बार जीत के लिए मैदान में हैं। उन्हें बीजेपी के फ्रेशर रंजन कुमार और पेशे से डॉक्टर एके दास टक्कर दे रहे हैं। पहले चरण में 6 नवम्बर को यहां 59.17 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

2020 के असेंबली इलेक्शन में विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को छह हजार से अधिक मतों से पराजित किया था। 2025 चुनाव में भाजपा ने उनका पत्ता साफ कर दिया और दो बार के जिलाध्यक्ष रहे रंजन कुमार को टिकट मिल गई। हालांकि, सुरेश शर्मा अंत अंत तक टिकट की रेस में दौड़ लगाते रहे पर सफलता नहीं मिली। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत कई नेताओं ने मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा पर मुजफ्फरपुर आए।

कुल 9 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें जन सुराज के बागी संजय केजरीवाल भी शामिल है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी(बसपा)ने भी उपस्थिति दर्ज कराई है। बीएसपी के सिंबल पर बालकनाथ सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सामने उत्तर बिहार की एकमात्र सीट को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी ने अपनी खोई सीट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुजफ्फरपुर में भीतरघात की भी काफी चर्चा है। दोनों गठबंधनों में कई असंतुष्ट हैं जिन्होंने साइलेंट गेम किया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
