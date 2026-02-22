2026 में नहीं चालू होगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, रनवे और टर्मिनल तैयार होने में ही लग जाएंगे 15 महीने

बिहार के मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यहां से 19 सीटर वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। पताही में स्थित पुराने हवाई अड्डा पर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण और रनवे विस्तार का टेंडर निकल चुका है।

मुजफ्फरपुर के लोगों को हवाई सेवा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस साल यानी 2026 में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पाएंगी। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा के पुनर्विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने दो अलग-अलग टेंडर निकाले हैं। इनमें टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण से लेकर रनवे विस्तार तक का काम किया जाना है। इस काम में लगभग 15 महीने का समय लगेगा। ऐसे में, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा अगले साल यानी 2027 तक ही शुरू हो पाएगी, पहले सरकार ने 2026 में ही इसे चालू करने का दावा किया था।

एएआई ने पिछले दिनों मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए दो अलग-अलग टेंडर निकाले। पहले चरण में टर्मिनल भवन, अग्निशमन केंद्र, एटीसी टावर, अंडरग्राउंड संप हाउस जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसकी लागत 28.58 करोड़ रुपये है। वहीं, दूसरे चरण में रनवे विस्तार, इमरजेंसी रोड, विमानों के लिए पार्किंग स्थल जैसे कार्यों को किया जाएगा, जिसकी लागत 43.13 करोड़ रुपये है। पहले चरण का टेंडर 27 फरवरी को खुलेगा, जबकि दूसरा 27 मार्च को खुलेगा।

बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने तक इन कार्यों के लिए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार ने रनवे विस्तार और टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 11 से 12 महीने की टाइमलाइन तय की है। अगर इस साल अप्रैल-मई में भी कार्य शुरू होता है तो मई 2027 से पहले यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसे शुरू होने में अभी से लगभग 15 महीने का समय लगना तय है।

सम्राट चौधरी ने कहा था- 2026 में चालू हो जाएगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट दरअसल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बिहार में चुनावी मुद्दा रहा है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने इस हवाई अड्डा को 2026 में ही चालू करने की बात कही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जून 2025 में मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि शहर के लोगों को 2026 में हवाई सेवा की सुविधा मिल जाएगी। फिर नवंबर में हुए चुनाव के दौरान भी स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा छाया रहा।

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राज्य में नई सरकार का गठन भी हो गया। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। तब उनके कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दोबारा ऐलान किया कि हर हाल में इसी साल (2026 में) मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से विमान सेवा चालू कर दी जाएगी।

19 सीटर वाले विमानों का होगा संचालन हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अब कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट 2027 तक शुरू किया जाएगा। यहां से 19 सीटर वाले छोटे विमानों का संचालन होगा। इस हवाई अड्डा के चालू होने के बाद उत्तर बिहार के लोगों को दरभंगा के बाद दूसरा विकल्प मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर समेत आसपास जिले के लोगों को पटना या दरभंगा जाकर फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।