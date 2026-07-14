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मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा, रनवे की लंबाई नहीं बढ़ेगी; कब तक चालू होगी फ्लाइट?

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य आगामी दिनों में शुरू होने जा रहा है। एजेंसी ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। एयरपोर्ट के रनवे की मौजूदा लंबाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अनुसार एयरपोर्ट के निर्माण में डेढ़ से दो साल का वक्त लगेगा।

मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा, रनवे की लंबाई नहीं बढ़ेगी; कब तक चालू होगी फ्लाइट?

बिहार के मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे का शिलान्यास जल्दी ही कराने की घोषणा की। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने अपना काम तेज कर दिया है। हवाई अड्डे की मिट्टी का सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेज दिया गया है। वहां से रिपोर्ट आते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के निर्देशानुसार हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई को नहीं बदला जाएगा। इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन शुरू होने में अब से लगभग डेढ़ से दो साल का समय लगने की संभावना है।

मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के निर्माण कराने वाली एजेंसी एमएचपीएल ने काम तेज करते हुए सोमवार को हवाई अड्डे से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए। फिर उसे जांच के लिए हैदराबाद स्थित नेशनल स्वायल डायनामिक्स लिमिटेड (एनएसडीएल) को भेज दिया गया। एनएसडीएल की रिपोर्ट आने के बाद एयरपोर्ट के भवनों की डिजाइन तैयार की जाएगी।

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19 सीटर क्षमता वाले छोटे विमान उड़ेंगे

मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के लिए चयनित एजेंसी एमएचपीएल के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी से जो निर्देश मिला है, उसके अनुसार रनवे की लंबाई से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हैंगर आदि भी 19 सीटर क्षमता वाले विमान के हिसाब से बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।

कब तक चालू होगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट?

एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि एक बार काम शुरू होने पर अनुमानित समय दो साल का रहेगा। यानी बहुत जल्दी भी की जाए तो इस हवाई अड्डे को परिचालन योग्य बनाने में मार्च 2028 का समय लगेगा। हालांकि, एयरपोर्ट ऑथोरिटी इसे जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने 2027 में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा हुआ है।

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निर्माण एजेंसी की 15 सदस्यीय टीम कर रही कैंप, शिलान्यास जल्द

हवाई अड्डे के काम के लिए निर्माण एजेंसी एमएचपीएल की 15 सदस्यीय टीम ने कैंप शुरू कर दिया है। स्वायल टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ ही निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। संभावना है कि इसी बीच जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधिकृत रूप से हवाई अड्डे के शिलान्यास की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। शिलान्यास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ ही एयरपोर्ट ऑथोरिटी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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