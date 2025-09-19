कटिहार में भजन सुनने जा रही गूंगी लड़की से गैगरेप, मां-बाप को इशारों में बताई आपबीती

कटिहार जिले के प्राणपुर में भजन सुनने जा रही एक गूंगी नाबालिग लड़की को दो युवकों ने उठा लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित बच्ची ने किसी तरह अपने माता-पिता को इशारों में आपबीती बताई।

बिहार के कटिहार जिले में एक गूंगी नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात प्राणपुर प्रखंड के रोशना थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपने घर के पास चल रहे भजन-कीर्तन समारोह में शामिल होने जा रही थी। तभी दो लड़कों ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया।

पीड़िता के माता-पिता के द्वारा अपनी बच्ची को ढूंढते-ढूंढते घटनास्थल पर पहुंचे। वहां, बच्ची की नजर अपने मां-बाप पर पड़ी तो वह उनसे लिपटकर रोने लगी। फिर उसने इशारों-इशारों में आपबीती बताई। यह देखकर घर वाले अवाक रह गए। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर रोशना थाना पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।