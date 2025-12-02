दाखिल-खारिज की रिपोर्ट रोज तैयार होगी; जमीन सर्वे का स्टेटस जाना; ऐक्शन में विजय सिन्हा

संक्षेप: डिप्टी सीएम सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने दाखिल-खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट रोजाना तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही, औक जमीन सर्वे के काम का स्टेटस जाना।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, राजस्व कर्मियों के काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी। इसकी शुरुआत 15 दिसम्बर से होगी। समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, यह रोज की रिपोर्ट से साफ दिखना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता जताते हुए सभी स्तर के अधिकारियों की ग्रेडिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति की जांच कर उन पर नकेल कसी जाएगी। भ्रष्टाचारियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।

अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क नंबर सहित सूचनापट प्रदर्शित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम मुख्यालय में स्थापित होगा, ताकि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की गतिविधियों की निगरानी संभव हो सके।

राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल गठन करने और मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता तैयार कर अंचलों में अचानक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। भूमि सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने तथा लोगों की शिकायतें फील्ड में जाकर सुनने पर भी जोर दिया गया। जिलों में जाकर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर से वे स्वयं जिलों का दौरा कर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत लखीसराय से होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल एवं आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाए, ताकि आमजन का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत हो।