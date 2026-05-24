ऐप से हथियारों की सौदेबाजी, वीडियो से प्रोमोशन; पाकिस्तान कनेक्शन वाले मुस्तफा के खुले राज

मो. मुस्तफा ने शुरुआत में एटीएस के अधिकारियों को घुमाया। लेकिन, जब एटीएस के अधिकारियों ने उसकी ऑनलाइन गतिविधियों के तमाम साक्ष्य उसके सामने रखा तो मुस्ताफ ने कहा कि उसके भाई, पिता और गांव के लोगों को हटा दीजिए।

पाकिस्तानी हथियार डीलर शहजाद भट्टी से जुड़ाव में गिरफ्तार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गरहां थाने के रतनपुरा निवासी मो. मुस्तफा के राज खुल रहे हैं। पता चला है कि मुस्तफा अवैध हथियारों की सौदेबाजी का ऐप चलाता था। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर हथियार के प्रोमोशन का अलग-अलग तरह के वीडियो अपलोड करता था। शुरुआत में गांव के लोगों को लगा कि नई उम्र का लड़का है, हथियार के शौक में इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। अब एटीएस की कार्रवाई से मामला सामने आया तो ग्रामीण हैरान हैं।

एटीएस के अधिकारियों की टीम दो दिन रतनपुरा गांव पहुंची। उसके घर की तलाशी ली। परिवार के सभी सदस्यों से घर पर अलग-अलग पूछताछ की। इसके बाद मो. मुस्तफा, उसके बड़े भाई और पिता को गरहां थाने पर लाकर तीन घंटे तक पूछताछ की गई। मो. मुस्तफा ने शुरुआत में एटीएस के अधिकारियों को घुमाया। लेकिन, जब एटीएस के अधिकारियों ने उसकी ऑनलाइन गतिविधियों के तमाम साक्ष्य उसके सामने रखा तो मुस्ताफ ने कहा कि उसके भाई, पिता और गांव के लोगों को हटा दीजिए।

उसके सामने से जब परिवार के लोगों को हटाया गया तो उसने सारी बातें कबूल की। मुस्तफा से पूछताछ में एटीएस को कई अन्य गोपनीय जानकारी मिली है, जिसके आधार पर एटीएस के अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मो. मुस्तफा बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण कम उम्र में ही बिजली मिस्त्री का काम सीखने दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ माह रहने के बाद वह वापस आ गया। इन दिनों वह गांव में ही रह रहा था।

गरहां थाने की पुलिस भी कर रही जांच गरहां थाने की पुलिस भी मो. मुस्तफा की स्थानीय सक्रियता और कनेक्शन की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि मुस्तफा दिल्ली से लौटने के बाद गांव में रहकर क्या करता था। वह किससे अधिक संपर्क में था। उसके साथियों की भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। मुखबिरों से जानकारी जुटाए जाने से गांव में मुस्तफा के परिवार से लोगों ने दूरी बना ली है।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तानी हथियार डीलर एके-47 से लेकर जिगना पिस्टल और अन्य विदेशी रायफल व बंदूक आदि बेच रहे हैं। हथियारों से फायरिंग का वीडियो से लेकर उसे खोलकर एसम्बल करने तक के एक-एक तरीके सोशल मीडिया पर बताए जा रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से रायफल को एसम्बल कर सकता है।