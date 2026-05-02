मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, सम्राट के सीएम बनने पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं विजय चौधरी
बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक (मुसलमान) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डरा रहा है।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने मुसलमानों से कहा है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री भले बदला है लेकिन सरकार अगले पांच साल नीतीश कुमार की नीतियों और सोच के साथ ही चलेगी। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरीय नेता चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नाम पर डराकर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
डिप्टी सीएम ने शनिवार को पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "किसी भी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया था। अगले पांच साल बिहार उसी तर्ज पर चलेगा, जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं।
विजय चौधरी ने कहा बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी विधानसभा में कह चुके हैं कि उनकी सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेगी। बिहार सरकार सांप्रदायिकता पर जीरो टोलरेंस की अपनी नीति पर कायम है।
डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि 2005 से पहले की (RJD) सरकार मुसलमानों को बताती थी कि उनकी सुरक्षा के लिए उसका सत्ता में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नागरिकों कि सुरक्षा तक सीमित नहीं होती है। सरकार को यह भी ध्यान रखना होता है कि लोगों की माली हालत में कैसे सुधार किया जाए।
नीतीश ने मदरसों की हालत सुधारी- विजय
विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में लाई गई योजनाओं में अल्पसंख्यकों को भी दूसरे लोगों के समान ही लाभ मिला है। उन्होंने दावा किया कि कि स्कूलों में बच्चियों को पोशाक देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया, उसी तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने भी कमजोर तबके के छात्रों की मदद की गई। नीतीश कुमार के शासन काल में मदरसों की हालत में भी सुधार हुआ।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की छवि समाजवादी और सेक्युलर रही है। यही कारण है कि भाजपा के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने के बावजूद मुस्लिम वोटर जदयू से जुड़े रहे हैं। अपने दो दशक के कार्यकाल में नीतीश ने अल्पसंख्यकों के लिए कई काम भी किए। हालांकि, अब नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद समीकरण बदलने लगे हैं। इस पर अब जदयू की ओर से मुसलमानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की जा रही है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।