मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी भी पेंशन की हकदार, स्वास्थ्य विभाग नजमा खातून को लाभ दे; पटना HC का फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी को पेंशन दिए जाने को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक यूसीसी कानून लागू नहीं होता तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी मान्य होगी।

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) या ऐसा कोई कानून जो मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक नहीं लगाता हैं, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी मान्य होगी। इसके आधार पर किसी मुस्लिम विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी नजमा खातून की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका के अधिवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रहे मो. उस्मान ने अपने जीवन काल में ही अपने पीपीओ (पेंशन अधिसूचना पत्र) में सुधार के लिए एक आवेदन दिया था।

आवेदन में अपनी मृत पहली पत्नी और उसके पुत्र का नाम हटाकर दूसरी पत्नी व उससे उत्पन्न पुत्री का नाम पीपीओ में दर्ज करने का आग्रह किया था। पति की मौत के बाद नजमा खातून ने पारिवारिक पेंशन देने की गुहार स्वास्थ्य विभाग से की। विभाग ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी के अवैध होने का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके बाद आवेदिका ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी।

पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक विधायिका द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जाता, तब तक मुस्लिमों के वैवाहिक अधिकार और दायित्व मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही गाइड होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मुस्लिम पुरुष की शादी की वैधता की जांच उसी पर्सनल लॉ के तहत होगी, जो उस पर लागू होता है। बशर्ते सरकारी सेवा शर्तों में इसके लिए कोई स्पष्ट वैधानिक रोक न हो। हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि नजमा खातून को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए कार्रवाई करें।

बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी इधर अब पूरे बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई (न्याय श्रुति) की शुरुआत की जाएगी। अभियोजन निदेशक सुधांशु कुमार चौबे के मुताबिक न्याय श्रुति प्रणाली के वीडियो ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा गो- लाइव सर्टिफिकेट जारी कर न्याय श्रुति, नई दिल्ली को उपलब्ध करा दी गई है। अब पूरे राज्य में न्याय श्रुति की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को गृह सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।