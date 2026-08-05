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मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी भी पेंशन की हकदार, स्वास्थ्य विभाग नजमा खातून को लाभ दे; पटना HC का फैसला

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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पटना उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी को पेंशन दिए जाने को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक यूसीसी कानून लागू नहीं होता तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी मान्य होगी।

Muslim Woman
पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पेेंशन देने का आदेश दिया है। (सांकेतिक तस्वीर)

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) या ऐसा कोई कानून जो मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक नहीं लगाता हैं, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी मान्य होगी। इसके आधार पर किसी मुस्लिम विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी नजमा खातून की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका के अधिवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रहे मो. उस्मान ने अपने जीवन काल में ही अपने पीपीओ (पेंशन अधिसूचना पत्र) में सुधार के लिए एक आवेदन दिया था।

आवेदन में अपनी मृत पहली पत्नी और उसके पुत्र का नाम हटाकर दूसरी पत्नी व उससे उत्पन्न पुत्री का नाम पीपीओ में दर्ज करने का आग्रह किया था। पति की मौत के बाद नजमा खातून ने पारिवारिक पेंशन देने की गुहार स्वास्थ्य विभाग से की। विभाग ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी के अवैध होने का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके बाद आवेदिका ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी।

पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक विधायिका द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जाता, तब तक मुस्लिमों के वैवाहिक अधिकार और दायित्व मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही गाइड होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मुस्लिम पुरुष की शादी की वैधता की जांच उसी पर्सनल लॉ के तहत होगी, जो उस पर लागू होता है। बशर्ते सरकारी सेवा शर्तों में इसके लिए कोई स्पष्ट वैधानिक रोक न हो। हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि नजमा खातून को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए कार्रवाई करें।

बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी

इधर अब पूरे बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई (न्याय श्रुति) की शुरुआत की जाएगी। अभियोजन निदेशक सुधांशु कुमार चौबे के मुताबिक न्याय श्रुति प्रणाली के वीडियो ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा गो- लाइव सर्टिफिकेट जारी कर न्याय श्रुति, नई दिल्ली को उपलब्ध करा दी गई है। अब पूरे राज्य में न्याय श्रुति की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को गृह सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी अजिताभ कुमार, आईजी, एससीआरबी, डीआईजी, एससीआरबी, पटना उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक गौरव कमल एवं विशेष कार्य पदाधिकारी रवि रंजन, संयुक्त सचिव, गृह विभाग कमल नयन, निदेशक, अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे सहित एनआईसी, टीसीएस तथा बेलट्रॉन के प्रतिनिधि शामिल हुए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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