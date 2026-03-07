Hindustan Hindi News
बिहार की नई सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम की भी अटकल, नीतीश के इस नेता के नाम पर चर्चा

Mar 07, 2026 10:39 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भगवानपुर (कैमूर)
नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। नई सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इस पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस बीच एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी चर्चा होने लगी है।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में नई सरकार पर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाए जाने की संभावना है। वहीं, नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही हैं। इस बीच अटकलबाजी होने लगी है कि एनडीए की नई सरकार में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इसके लिए नीतीश की जेडीयू के एक नेता के नाम पर चर्चा होने लगी है। हालांकि, अभी तक ना तो नए मुख्यमंत्री और ना ही डिप्टी सीएम के नाम तय हुए हैं।

नीतीश की पार्टी जेडीयू में एकमात्र मुस्लिम विधायक मोहम्मद जमा खान हैं। वह अभी बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र कैमूर जिले के चैनपुर में डिप्टी सीएम की संभावित सूची में शामिल होने की चर्चा तेजी से होने लगी है। इससे उनके समर्थकों और पार्टी के साथ ही आम लोगों में खुशी देखी जा रही है। हालांकि, जब इस मुद्दे पर मंत्री जमा खान से बात की गई, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का पालन करना है।

जमा खान चैनपुर से दो बार के विधायक हैं। जेडीयू में आने से पहले वे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में थे। जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रताप सिंह उर्फ अंशु, पूर्व मुखिया गब्बर मियां, पूर्व उपप्रमुख अजय शंकर पांडेय, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि छोटन पांडेय, समाजसेवी मनोज पांडेय ने शनिवार को कहा कि नीतीश के कार्यकाल में जब भी इस क्षेत्र में चुनाव हुए, मुस्लिम मतदाताओं ने जेडीयू को वोट दिया है। अब राज्यसभा जा रहे हैं। भाजपा कोटा से मुख्यमंत्री और जदयू कोटा से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जमा खां को उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी

जदयू के कैमूर जिलाध्यक्ष अजय पटेल ने बताया कि बिहार में पार्टी के एक ही मुस्लिम विधायक मो. जमा खान हैं। अगर उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन, सुनने में आया है कि एक ही डिप्टी सीएम निशांत कुमार (नीतीश के बेटे) होंगे। जदयू नेता मोती लाल ने दावा किया कि जमा खान में विकास की भूख है। उन्होंने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कराया, अब तक किसी ने नहीं कराया था। अगर उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जदयू से मुस्लिम मतदाता जुड़ेंगे और क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

