बिहार की नई सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम की भी अटकल, नीतीश के इस नेता के नाम पर चर्चा

नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। नई सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इस पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस बीच एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी चर्चा होने लगी है।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में नई सरकार पर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाए जाने की संभावना है। वहीं, नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही हैं। इस बीच अटकलबाजी होने लगी है कि एनडीए की नई सरकार में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इसके लिए नीतीश की जेडीयू के एक नेता के नाम पर चर्चा होने लगी है। हालांकि, अभी तक ना तो नए मुख्यमंत्री और ना ही डिप्टी सीएम के नाम तय हुए हैं।

नीतीश की पार्टी जेडीयू में एकमात्र मुस्लिम विधायक मोहम्मद जमा खान हैं। वह अभी बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र कैमूर जिले के चैनपुर में डिप्टी सीएम की संभावित सूची में शामिल होने की चर्चा तेजी से होने लगी है। इससे उनके समर्थकों और पार्टी के साथ ही आम लोगों में खुशी देखी जा रही है। हालांकि, जब इस मुद्दे पर मंत्री जमा खान से बात की गई, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का पालन करना है।

जमा खान चैनपुर से दो बार के विधायक हैं। जेडीयू में आने से पहले वे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में थे। जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रताप सिंह उर्फ अंशु, पूर्व मुखिया गब्बर मियां, पूर्व उपप्रमुख अजय शंकर पांडेय, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि छोटन पांडेय, समाजसेवी मनोज पांडेय ने शनिवार को कहा कि नीतीश के कार्यकाल में जब भी इस क्षेत्र में चुनाव हुए, मुस्लिम मतदाताओं ने जेडीयू को वोट दिया है। अब राज्यसभा जा रहे हैं। भाजपा कोटा से मुख्यमंत्री और जदयू कोटा से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जमा खां को उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।