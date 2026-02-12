Hindustan Hindi News
बेगूसराय में भाई-भाभी-भतीजी के हत्यारे को फांसी, दिवाली की रात खेली थी खून की होली

Feb 12, 2026 08:15 pm IST
हत्यारा भतीजे की भी जान लेना चाहता था पर पिस्टल की गोली खत्म हो जाने की वजह से उसकी जान बच गई। माननीय कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए सजा का ऐलान किया है।

बिहार के बेगूसराय में जघन्य ट्रिपल मर्डर के आरोपी को अदालत ने मौत की सजा का ऐलान किया है। हत्यारे ने दिवाली की रात अपने ही घर में खून की होली खेली थी। उसने अपने बड़े भाई, उनकी पत्नी और बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वह भतीजे की भी जान लेना चाहता था पर पिस्टल की गोली खत्म हो जाने की वजह से उसकी जान बच गई। माननीय कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए सजा का ऐलान किया है। फैसला आते ही बेगूसराय कोर्ट में हलचल मच गई।

बेगूसराय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय कोर्ट में गुरुवार को जज ब्रजेश कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना के बेउर जेल में बंद दोषी पाये गये विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में दिवाली की रात सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा गांव में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित को मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ ही जिले में न्यायिक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। शायद बेगूसराय में पहली बार किसी दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राम प्रकाश यादव ने पैरवी की। अदालत में बाबू साहब सिंह, विजय सिंह, डॉ. संजय कुमार, सत्यम कुमार, प्रत्यक्षदर्शी शिवम कुमार व अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार सिंह समेत कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। बेगूसराय न्यायालय का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी एक सख्त संकेत माना जा रहा है। फैसले के बाद न्यायालय परिसर और पूरे जिले में इस मामले को लेकर चर्चा का दौर जारी रहा।

दिवाली की रात गोली मारकर की थी हत्या

27 अक्टूबर 2019 की रात करीब 10 बजे आरोपित विकास सिंह ने अपने भाई कुणाल सिंह, भाभी कंचन देवी और 17 वर्षीया भतीजी सोनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद घर से निकलते समय उसका सामना भतीजे शिवम कुमार से हुआ था। आरोप है कि आरोपित ने शिवम के सीने पर पिस्तौल सटाकर गोली चलाई लेकिन संयोगवश गोली नहीं चली और उसकी जान बच गई। शिवम जब घर के अंदर गया तो उसने अपने माता-पिता और बहन को खून से लथपथ हालत में मृत पाया था। शिवम कुमार ने मुफस्सिल थाने में 28 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। चर्चित सीरियल कीलर विकास को फांसी की सजा की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।

चाचा, चाची को भी मार दिया था

बेगूसराय जिले का चर्चित सीरियल कीलर विकास कुमार को गुरुवार को एडीजे-तृतीय कोर्ट में जज ब्रजेश कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस ऐतिहासिक न्यायिक फैसले की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। असल में वर्ष 2012 में भूमि विवाद के कारण चाचा अरुण सिंह की हत्या से प्रारंभ हुआ खूनी खेल क्रमिक रूप से चाची गवाह मणि देवी, भाई कुणाल, भाभी कंचन देवी, भतीजी सोनम के ट्रिपल मर्डर सहित पांच लोगों की हत्या ने इस कांड को रेयर आफ दी रेयरेस्ट बना दिया। यह सीरियल पांच लोगों की हत्या के साथ न्यायपालिका के साथ धोखाधड़ी, फर्जी जमानत तथा कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा पटना में फर्जीवाड़ा के अलग केस से भी जुड़ा है। इसमें इसके मददगार पर मुकदमा पटना में चल रहा है।

पटना हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

उसके बाद वर्ष 2013 में जब पटना उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया तो फर्जीवाड़ा कर 17 अक्टूबर 2014 को वह जमानत पर बाहर आ गया। पटना उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए 29 अप्रैल 2015 को सीबीआई को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। विकास ने जून 2017 में अपनी चाची मनी देवी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह अपने पति अरुण सिंह की हत्या के केस में गवाह थी। वर्ष 2019 की दीपावली की रात उसने अपने भाई कुणाल सिंह, भाभी कंचन देवी भतीजी सोनम की सामूहिक हत्या कर दी। सामूहिक हत्या का एकमात्र चश्मदीद भतीजा शिवम इसलिए बच गया क्योंकि हत्यारे की गोली खत्म हो गई थी। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, एसपी अभियान अमृतेश कुमार एवं पुलिस निरीक्षक विवेक भारती की टीम ने हत्यारे को चार दिनों के बाद देवघर से गिरफ्तार कर लिया था।

एडीजे 3 कोर्ट ने विकास को हत्या का दोषी पाया था

हत्यारे के वहशीपन और उसकी मानसिक दशा को देखते हुए ऐहतियातन न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त के जेल में रहते ही फांसी की सजा सुनाई। इस कांड के प्रारंभिक दिनों में सूचक की ओर से अधिवक्ता रहे अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि यह केस बेहतरीन अनुसंधान, क्रमिक कड़ियों को जोड़ता अभियोजन साक्ष्य तथा न्यायालय में साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण के बेहतरीन उदाहरण के साथ न्यायालय का न्याय के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला है। इस न्यायिक फैसले, अनुसंधान तथा साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण के बीच समन्वय को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

