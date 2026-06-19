एआई से मर्डर प्लानिंग, इंजीनियरिंग छात्र ने गर्लफ्रेंड के भाई को बेरहमी से मार डाला; कपड़ों से पकड़ा गया
सीवान जिले में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एआई से प्लानिंग कर अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की का भाई दोनों के प्रेम संबंध में रोड़ा अटका रहा था। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को सुनाने के लिए मर्डर के दौरान हुई बातचीत का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया।
बिहार के सीवान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने वारदात के आधे घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। उसने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल कर मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि, अपने कपड़ों की वजह से वह तुरंत पकड़ा गया। आरोपी ने इस हत्याकांड में अपने छोटे नाबालिग भाई को भी साथ रखा।
यह वारदात जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र स्थित लकड़ी गांव में गुरुवार को हुई। मृतक का नाम कमरे आलम (40 साल) था। पुलिस ने हत्या के आरोप में शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है और गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। शाहनवाज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसका कमरे आलम की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात कमरे को पता चल गई थी। उसने दोनों को बातचीत करने से रोका था।
सीवान के एसपी पूरन कुमार झा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कमरे आलम को अपनी बहन का शाहनवाज के साथ प्रेम संबंध पसंद नहीं था। बार-बार वह दोनों के प्यार में रोड़ा डाल रहा था। यह बात प्रेमी को नागवार गुजरी। उसने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी। दोनों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
गर्लफ्रेंड को सुनाने के लिए मर्डर से पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग
पुलिस ने जांच के दौरान इनके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शाहनवाज ने मोबाइल फोन में हत्या के दौरान पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह मर्डर के दौरान हुई बातचीत को अपनी प्रेमिका को सुनाना चाहता था।
एआई की मदद से बनाई हत्या की योजना
इस घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने एआई टूल्स का इस्तेमाल किया था। एआई के माध्यम से ही उसने मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। कमरे आलम को आरोपी ने घायल करने के बाद उसके मुंह पर मिट्टी डाल दी थी, ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए।
मिट्टी से सने कपड़ों से पकड़े गए
बताया गया है कि पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी और इस दौरान दो लोग भागते दिखाई दिए। कपड़े मिट्टी में सने होने के कारण पुलिस को शक हुआ और दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को थाने लाकर जब इनसे पूछताछ की गई, उन्होंने मर्डर की बात कबूल कर ली।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।