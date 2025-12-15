Hindustan Hindi News
पुराने केस में समझौता नहीं करने पर मर्डर; अररिया में किसान की 3 गोली मारकर हत्या

अररिया जिले में घर के बरामदे में सोए किसान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुराने केस में समझौता नहीं करने पर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Dec 15, 2025 06:53 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, रानीगंज/अररिया
अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा पंचायत के वार्ड-7 निवासी 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक रंजन यादव की पहचान महरगी यादव के बेटे के तौर पर हुई है। घटना को लेकर मृतक के जीजा शंकर यादव ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 10 बजे रंजन यादव दवाई खाकर अपने घर के बरामदे पर चौकी पर सोया था। घर के सभी लोग पड़ोस में भोज खाने गए थे। इस बीच मौका देखकर हथियार से लैस दो-तीन बदमाशों ने चौकी पर लेटे रंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंजन यादव को तीन गोली मारी गई।

शंकर यादव ने बताया कि पूर्व में हुए विवाद को लेकर रंजन यादव को गोली मारी गई थी। उस समय गोली आंख के पास लगी थी। लेकिन तुरंत इलाज से रंजन की जान बच गई थी। इस मामले को लेकर परिजनों ने गोली मारने वालों के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। उसी प्राथमिकी को लेकर आरोपी शंकर यादव पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। समझौता नहीं करने पर हत्या की भी धमकी आरोपियों के द्वारा दी जा रही थी।

केस में समझौता नहीं करने पर सोमवार को घर में अकेले पाकर रंजन यादव की हत्या कर दी गयी। इधर घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, रानीगंज थानाध्यक्ष रवि रंजन सिंह, एसआई चंदन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए।

घटना को लेकर रानीगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की हर एंगल से छानबीन की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।