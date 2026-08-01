पटना में गोबर पर बहा खून, बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; 7 जख्मी, 5 पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार

लालकेश्वर प्रसाद और टुनटुन यादव के घर आसपास हैं। टुनटुन यादव अपने मवेशियों का गोबर लालकेश्वर प्रसाद के मकान के पास रखता था, जिससे उनकी दीवार गंदी हो जाती थी। इसी बात को लेकर खूनी जंग हो गया।

बिहार की राजधानी पटना में मावेशी के गोबर के लिए इंसानों का खून बहाया गया। धनरुआ थाना क्षेत्र के वीर गांव में शुक्रवार दोपहर सड़क पर गोबर रखने के विवाद में पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें लालकेश्वर प्रसाद (65) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट में दोनों पक्षों के सात लोग घायल हुए हैं, जिनमें दूसरे पक्ष के टुनटुन यादव गंभीर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। घटना से इलाके में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, लालकेश्वर प्रसाद और टुनटुन यादव के घर आसपास हैं। टुनटुन यादव अपने मवेशियों का गोबर लालकेश्वर प्रसाद के मकान के पास रखता था, जिससे उनकी दीवार गंदी हो जाती थी और गोबर नाली में जमा हो जाता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई।

टुनटुन यादव की हालत गंभीर आरोप लगाया गया है कि पड़ोसी ने लोहे के रॉड से लालकेश्वर प्रसाद के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। मारपीट में लालकेश्वर प्रसाद के पुत्र उमेश कुमार, टुनटुन प्रसाद, मनीष कुमार, अर्जुन कुमार समेत सात लोग जख्मी हो गए। दूसरे पक्ष के टुनटुन प्रसाद की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।