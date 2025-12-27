1.25 करोड़ की देनदारी मांगने पर मर्डर, अपहरण कर युवक की हत्या; बाप-बेटा गिरफ्तार
भभुआ जिले के नगर थाना इलाके में एक खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 1.25 करोड़ की देनदारी मांगने पर युवक की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।
भभुआ जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव के एक युवक का अपहरण कर बदमाशों ने शनिवार को हत्या कर दी और शव को भभुआ शहर के हवाई अड्डा के पास स्थित सरसों के खेत में फेंक दिया। मृतक 25 वर्षीय शिवम पटेल नगर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव निवासी कृपा नारायण सिंह का पुत्र था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला, एसडीपीओ मनोरंजन भारती, नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल से सल्फास की गोली व उसका डिब्बा बरामद किया है।
इस मामले में मृतक के पिता कृपा नारायण सिंह ने नगर थाने में शहर के वार्ड दो निवासी विनय सिन्हा व उसके पुत्र मयंक राज विशु पर शिवम का अपहरण कर लिए जाने की नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के आवेदन में लिखा गया है कि शिवम ने मिलकर ठेकेदारी करने के लिए मयंक को 1.25 करोड़ रुपया दिया था। जब शिवम अपना पैसा मांगने लगा तो दोनों के बीच 25 दिसंबर को विवाद हुआ था और 26 की सुबह सात बजे से शिवम गायब है।
इसी बीच शनिवार की शाम शिवम का शव बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने युवक के अपहरण की एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस जांच में शनिवार की सुबह शिवम के मोबाइल पर कॉल करने पर घंटी बज रही थी, पर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उसकी बाइक हवाई अड्डा के पास से बरामद की गयी।