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बिहार में दिवाली के दिन खून-खराबा, दरभंगा में मुंह में गोली मारी; बक्सर में हाथ-पैर काट कर मर्डर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, बक्सर/दरभंगा
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बिहार में दीपावली के दिन भी अपराधियों ने जमकर कोहराम मचाया है। बक्सर और दरभंगा जिले में अपराधियों ने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरभंगा में तो एक शख्स के मुंह में गोली मार दी गई। इस हत्याओं से सनसनी फैल गई है। 

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बिहार के दरभंगा और बक्सर में अपराधियों ने कत्ल-ए-आम मचाया है।

बिहार में दिवाली के दिन भी अपराधी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आए। बिहार में हर्ष और उल्लास के पर्व के दिन भी मर्डर हो गया। दरभंगा जिले में जहां एक युवक की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गई तो वहीं बक्सर में हाथ-पैर काटकर नृशंस मर्डर को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले बात दरभंगा में हुए खौफनाक मर्डर की। यहां बिरौल थाना क्षेत्र के पड़री गांव में रविवार की शाम करीब सात बजे आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी को मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव के ही राम लखन ठाकुर के 54 वर्षीय पुत्र काशी ठाकुर के रूप में हुई है। गोली मारने का आरोप 50 वर्षीय कुमुद ठाकुर उर्फ कुमोद ठाकुर पर लगा है।

घटना के बाद गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया। दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार काशी ठाकुर अपने घर में बैठा था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई कुमोद ठाकुर वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। इसी दौरान कुमोद ठाकुर ने गोली मारकर काशी ठाकुर की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से भाग रहा था। इसी दौरान सीमावर्ती बहेड़ा थाना क्षेत्र के मलौल गांव में उसने बाइक से एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

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भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ लिया और इसकी सूचना बहेड़ा पुलिस को दी। बहेड़ा पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, शराब की बोतल और अन्य सामान बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी दल-बल के साथ घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस हत्या के कारणों समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब बात बक्सर में हुए नृशंस हत्याकांड की।

सिर कुचलने के साथ ही हाथ-पैर काट डाला

यहां बासुदेवा थाना क्षेत्र के बासुदेवा (कोइरटोला) गांव के समीप रविवार की आधी रात अपराधियों ने एक 35 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या कर दी। सोमवार की सुबह युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कोइरटोला निवासी स्व. जनार्दन सिंह के पुत्र सुखारी सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या की। घटना के बाद शव की स्थिति देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बताया जाता है कि हत्यारों ने युवक के सिर को कुचलने के साथ ही उसके हाथ-पैर भी काट दिए थे। वहीं, बाएं पैर का कटा हुआ हिस्सा घटनास्थल से गायब बताया जा रहा है।

आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया

सोमवार की सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने रास्ते पर युवक का शव पड़ा देखा। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। घटना की खबर फैलते ही काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। हत्या से आक्रोशित लोगों ने बासुदेवा में एनएच-120 को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही बासुदेवा थाना पुलिस के साथ नावानगर, सिकरौल, कोरानसराय और मुरार थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

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वहीं, फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। समाचार लिखे जाने तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा था और ग्रामीणों का सड़क जाम जारी था। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।मृतक दो भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई दिल्ली में रहकर काम करता है। मृतक अपने पीछे दो छोटी बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। घटना के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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