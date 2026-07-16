सिर में लोहे का कील ठोका, आंख फोड़ने की कोशिश; ढाई साल के बच्चे का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों?

बच्चे के सिर में लोहे का कील ठोका, आंख पर मारा और फिर गला घोंट कर मार दिया। छोटे भाई के जन्म पर आयोजित छठी समारोह से बच्चे को अगवा कर लिया गया था। गोतियारी के विवाद में इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया।

बिहार के भागलपुर में पिता से बदला लेने के लिए ढाई साल के मासूम बच्चे को दर्दनाक मौत दी गयी। बच्चे के सिर में लोहे का कील ठोका, आंख पर मारा और फिर गला घोंट कर मार दिया। छोटे भाई के जन्म पर आयोजित छठी समारोह से बच्चे को अगवा कर लिया गया था। गोतियारी के विवाद में इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया।

जिले के नाथनगर के लालूचक इलाके से मंगलवार देर रात ढाई बजे सोते समय अगवा किए गए ढाई साल के मासूम आदित्य कुमार की बदमाशों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। श्रीरामपुर घाट की तरफ गए बच्चे के चाचा ने शव देखा जो काफी फूल गया था। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। हत्या गोतियारी विवाद में की गई। सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और बच्चे की पहचान की। इसके पूर्व घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने बच्चे के अपहरण का आरोप अज्ञात लोगों पर लगाकर इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की थी।

गुमशुदगी का एफआईआर हत्या में तब्दील मृत बच्चे के पिता पांचू मंडल ने बताया कि उनका गोतिया से पूर्व से झगड़ा चला आ रहा है। नगर डीएसपी-2 राकेश कुमार ने कहा कि पूर्व में बच्चे के अपहरण के संबंध में दर्ज केस को अब हत्या की धाराओं में तब्दील किया जाएगा। एफएसएल और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की है।

सिर पर लोहे की कील ठोका, आंख में भी जख्म अपहरण कर बच्चे की हत्या मामले में प्रथम दृष्टया बच्चे की दाहिनी आंख में जख्म दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर लोहे की कील ठोकी गई हो। हालांकि पुलिस और एफएसएल की प्रारंभिक जांच में उसकी जीभ बाहर देखकर बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। घटनास्थल से एफएसएल और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर घटना की वास्तविक सच्चाई का पता चल जाएगा। घटना में जो लोग भी शामिल होंगे, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।