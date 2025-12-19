जमीन के लिए रिश्ते का कत्ल; भाभी के सामने बड़े भाई को छोटे ने मारी गोली; दादी बोली- फांसी पर लटका दो

संक्षेप: संपत्ति विवाद में आरोपी गजेंद्र साह अपने बड़े भाई अरविंद साह (38) को उसकी पत्नी के सामने गोली मार कर मौके से फरार हो गया।

बिहार के सुपौल में जमीन के लिए रिश्ते का कत्ल हो गया। संपत्ति के विवाद में सगे भाई ने अपने बड़े भाई की सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजेश्वरी थानाक्षेत्र की चुन्नी पंचायत वार्ड 13 स्थित कामत किशुनगंज में शुक्रवार की है। संपत्ति विवाद में आरोपी गजेंद्र साह अपने बड़े भाई अरविंद साह (38) को उसकी पत्नी के सामने गोली मार कर मौके से भाग निकला। भागने के क्रम में आरोपी ने बड़े भाई का मोबाइल सहित कई कीमती सामान भी साथ ले गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इधर, फायरिंग और मृतक की पत्नी के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर घर सहित आस-पड़ोस के लोग जगे और घटना से अवगत हुए। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद थानाध्यक्ष युगल किशोर व कुछ देर बाद त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए मृतक के कमरे को सुरक्षित कर पुलिस का पहरा लगा दिया। मृतक अरविंद के परिजन हत्यारोपी गजेंद्र पर पैतृक संपत्ति के लालच में घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे। वहीं गांव में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है।

घटना से दहाड़ मारकर रोती मृतक की पत्नी रंगीना देवी बार बार अचेत हो रही थी। स्थानीय महिलाएं उन्हें पानी का छींटा देकर होश में लाती थीं, लेकिन घटना के बाद से ही वह बदहवाश है। वहीं छाती पीटकर रोती मृतक अरविंद की दादी मूर्ति देवी ने कहा कि उनके घर के चिराग अरविंद की हत्या के आरोपी पोते गजेंद्र को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मृतक की दोनों बेटियां पांच वर्षीय पल्लवी व तीन वर्षीय साक्षी अपने पिता की मौत से आहत होकर हर किसी को केवल निहारती दिख रही थी। मृतक के पिता हलधर साह मजदूरी के लिए परदेस में हैं। घटना की सूचना पाकर घर लौट रहे हैं।