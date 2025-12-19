Hindustan Hindi News
जमीन के लिए रिश्ते का कत्ल; भाभी के सामने बड़े भाई को छोटे ने मारी गोली; दादी बोली- फांसी पर लटका दो

संक्षेप:

संपत्ति विवाद में आरोपी गजेंद्र साह अपने बड़े भाई अरविंद साह (38) को उसकी पत्नी के सामने गोली मार कर मौके से फरार हो गया।

Dec 19, 2025 05:20 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सुपौल में जमीन के लिए रिश्ते का कत्ल हो गया। संपत्ति के विवाद में सगे भाई ने अपने बड़े भाई की सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजेश्वरी थानाक्षेत्र की चुन्नी पंचायत वार्ड 13 स्थित कामत किशुनगंज में शुक्रवार की है। संपत्ति विवाद में आरोपी गजेंद्र साह अपने बड़े भाई अरविंद साह (38) को उसकी पत्नी के सामने गोली मार कर मौके से भाग निकला। भागने के क्रम में आरोपी ने बड़े भाई का मोबाइल सहित कई कीमती सामान भी साथ ले गया।

इधर, फायरिंग और मृतक की पत्नी के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर घर सहित आस-पड़ोस के लोग जगे और घटना से अवगत हुए। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद थानाध्यक्ष युगल किशोर व कुछ देर बाद त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए मृतक के कमरे को सुरक्षित कर पुलिस का पहरा लगा दिया। मृतक अरविंद के परिजन हत्यारोपी गजेंद्र पर पैतृक संपत्ति के लालच में घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे। वहीं गांव में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है।

घटना से दहाड़ मारकर रोती मृतक की पत्नी रंगीना देवी बार बार अचेत हो रही थी। स्थानीय महिलाएं उन्हें पानी का छींटा देकर होश में लाती थीं, लेकिन घटना के बाद से ही वह बदहवाश है। वहीं छाती पीटकर रोती मृतक अरविंद की दादी मूर्ति देवी ने कहा कि उनके घर के चिराग अरविंद की हत्या के आरोपी पोते गजेंद्र को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मृतक की दोनों बेटियां पांच वर्षीय पल्लवी व तीन वर्षीय साक्षी अपने पिता की मौत से आहत होकर हर किसी को केवल निहारती दिख रही थी। मृतक के पिता हलधर साह मजदूरी के लिए परदेस में हैं। घटना की सूचना पाकर घर लौट रहे हैं।

मामले को लेकर एसपी सरथ आरएस ने बताया कि छातापुर में हुई हत्या मामले की जांच के लिए अंचल पुलिस निरीक्षक व त्रिवेणीगंज एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। शव के कान के नीचे धारदार हथियार का निशान मिला है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम व स्वान दस्ता को भी भेजा गया है। डीआईयू वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
