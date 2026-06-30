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Ex-MLA के दो भाइयों की हत्या, पुलिस पर फायरिंग; कितना क्रूर है पांडव सेना सरगना संजय सिंह

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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संजय सिंह और चितरंजन शर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। मई 2022 को संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बदला लेने के लिए संजय सिंह ने चितरंजन शर्मा के दो भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को मौत के घाट उतार दिया।

Ex-MLA के दो भाइयों की हत्या, पुलिस पर फायरिंग; कितना क्रूर है पांडव सेना सरगना संजय सिंह

Pandav Sena Kingpin Sanjay Sena: पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह ने अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दो सगे भाइयों की हत्या करा दी थी। यह घटना 31 मई 2022 को पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के हनुमाननगर के काली मंदिर रोड में हुई थी। अपने एक करीबी की हत्या का बदला लेने के लिए उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया था।

अप्रैल 2020 को नदवां रेलवे स्टेशन के पास संजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। आरोप था कि चितरंजन शर्मा के लोगों ने हमला करवाया। इसे लेकर संजय सिंह और चितरंजन शर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। मई 2022 को संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए संजय सिंह ने चितरंजन शर्मा के दो भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी।

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कभी जिगरी दोस्ते थे चितरंजन और संजय

चितरंजन शर्मा और संजय सिंह जिगरी दोस्त थे। पांडव सेना के गठन में दोनों की अहम भूमिका थी। 1990 के दशक में नक्सलियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पांडव सेना का गठन किया गया था। बाद में आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई तथा पैसा के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में दोनों एक- दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। संजय सिंह मूल रूप से धनरूआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव का रहने वाला है।

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पुलिस पर चलवाई थी गोलियां

संजय सिंह पर सोन नद में अवैध बालू का खनन कराने का भी आरोप है। 25 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सोन किनारे बिहटा थाना क्षेत्र के महमदाबाग गांव के पास हथियारबंद अपराधी जुटे हैं। तत्कालीन सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह समेत कई पुलिसवालों ने गांव की घेराबंदी की। अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की। दो घंटे तक दोनों तरफ ने गोलीबारी होती रही। अंतत: बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। उसमें संजय राय, सोनू कुमार, यश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एके 47, दो राइफल, दो दोनाली बंदूक और 107 जिंदा कारतूस बरामद की गई थी। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के कहने पर वे बालू घाट पर कब्जा करने के लिए गांव में ठहरे थे। संजय सिंह मौके पर नहीं था। लेकिन पुलिस पर हमला करवाने के आरोप में उसपर प्राथमिकी दर्ज की गई।

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पटना के सात थानों में दर्ज है 15 मुकदमे

संजय सिंह पर पटना के सात थानों में कुल 15 केस दर्ज हैं। इसमें हत्या, रंगदारी, अवैध खनन, आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। पटना में पहला मामला 27 जुलाई 1996 को मसौढ़ी थाने में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। इसके बाद 1998 में धनरूआ और पुनपुन में दो लोगों की हत्या में उसका नाम आया। 2001 और 2002 में धनरूआ में दो लोगों पर गोली चलाई और फरार हो गया। इसके बाद उस पर पटना जिले के अलग अलग थानों में हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज किए गए। पटना जिले के धनरूआ, पुनपुन, सुल्तानगंज, श्रीकृष्णापुरी, बिहटा, पत्रकारनगर और मसौढी थाने में मुकदमा दर्ज है। उसके पास से एके 47 भी बरामद हुआ था इस मामले में भी उस पर केस दर्ज है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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