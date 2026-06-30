Ex-MLA के दो भाइयों की हत्या, पुलिस पर फायरिंग; कितना क्रूर है पांडव सेना सरगना संजय सिंह

संजय सिंह और चितरंजन शर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। मई 2022 को संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बदला लेने के लिए संजय सिंह ने चितरंजन शर्मा के दो भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को मौत के घाट उतार दिया।

Pandav Sena Kingpin Sanjay Sena: पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह ने अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दो सगे भाइयों की हत्या करा दी थी। यह घटना 31 मई 2022 को पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के हनुमाननगर के काली मंदिर रोड में हुई थी। अपने एक करीबी की हत्या का बदला लेने के लिए उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया था।

अप्रैल 2020 को नदवां रेलवे स्टेशन के पास संजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। आरोप था कि चितरंजन शर्मा के लोगों ने हमला करवाया। इसे लेकर संजय सिंह और चितरंजन शर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। मई 2022 को संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए संजय सिंह ने चितरंजन शर्मा के दो भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी।

कभी जिगरी दोस्ते थे चितरंजन और संजय चितरंजन शर्मा और संजय सिंह जिगरी दोस्त थे। पांडव सेना के गठन में दोनों की अहम भूमिका थी। 1990 के दशक में नक्सलियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पांडव सेना का गठन किया गया था। बाद में आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई तथा पैसा के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में दोनों एक- दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। संजय सिंह मूल रूप से धनरूआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव का रहने वाला है।

पुलिस पर चलवाई थी गोलियां संजय सिंह पर सोन नद में अवैध बालू का खनन कराने का भी आरोप है। 25 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सोन किनारे बिहटा थाना क्षेत्र के महमदाबाग गांव के पास हथियारबंद अपराधी जुटे हैं। तत्कालीन सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह समेत कई पुलिसवालों ने गांव की घेराबंदी की। अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की। दो घंटे तक दोनों तरफ ने गोलीबारी होती रही। अंतत: बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। उसमें संजय राय, सोनू कुमार, यश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एके 47, दो राइफल, दो दोनाली बंदूक और 107 जिंदा कारतूस बरामद की गई थी। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के कहने पर वे बालू घाट पर कब्जा करने के लिए गांव में ठहरे थे। संजय सिंह मौके पर नहीं था। लेकिन पुलिस पर हमला करवाने के आरोप में उसपर प्राथमिकी दर्ज की गई।