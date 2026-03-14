बिहार में वृद्ध दंपति की हत्या हड़कंप सनसनी, गोहाल में सोते काट दी गरदन; जमीन विवाद या कुछ और?

Bihar Crime News: दोनों घर के पास बने गोहाल में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

Bihar Crime News: बिहार के बाकां में अज्ञात अपराधियों ने एक वृद्ध दंपति की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान कैलाश यादव(70) और उनकी पत्नी समरी देवी(65) के रूप में हुई है। घटना बांका थाना क्षेत्र के प्रभावती नगर, बसंतपुर गांव में गुरुवार की रात की है। पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्कॉयड की मदद से छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों घर के पास बने गोहाल में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। शुक्रवार को जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।

ग्रामीणों के अनुसार मृतक दंपति का कुछ लोगों के साथ पहले से भू विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ अमर विश्वास और बांका थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है ताकि घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस इनकी कड़ियां जोड़ रही है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक कैलाश यादव गांव में मुर्गी पालन कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनका एक पुत्र शिबू यादव है, जो गांव में ही राजमिस्त्री का काम करता है। इसके अलावा मृतक की चार पुत्रियां हैं, जिनका विवाह हो चुका है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने में एक से अधिक लोग शामिल थे।

रोड किनारे थी जमीन समरी देवी के नाम से कटोरिया के बहादिया गांव स्थित उनके मायके में सड़क किनारे करीब 16 कट्ठा जमीन थी। ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि भूमि को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा था। हालांकि अभी तक हत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अमर विश्वास और बांका थानाध्यक्ष सुधीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।