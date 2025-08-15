Murder of brother and sister causes uproar in Patna bodies of both found in car had left home for tuition पटना में भाई-बहन की हत्या से हड़कंप; कार में मिले दोनों के शव, ट्यूशन पढ़ने घर से निकले थे, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना के पाटिलपुत्र थाना इलाके में एक कार से दो बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक भाई-बहन बताए जा रहे हैं। दोनों आज दोपहर टयूशन पढ़ने गए थे। इसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं चल रहा था। फिर दोनों के शव कार से बरामद हुए

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 15 Aug 2025 09:29 PM
राजधानी पटना में कार से दो बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों में एक लड़का और लड़की है। दोनों भाई-बहन बताए जा रहे हैं। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खड़ी एक कार से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार का दरवाजा खोला, तो अंदर दो मासूम बच्चों के शव पड़े मिले। जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कार कई घंटों से खड़ी थी।

इंद्रपुरी के रोड नंबर 12 में रहने वाले भाई बहन 7 साल की लक्ष्मी और 5 साल के दीपक का शव घर के पास ही एक कार से बरामद किया गया है। दोनों आज दोपहर टयूशन पढ़ने गए थे। इसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं चल रहा था। शाम को उनकी बॉडी कर से मिली। एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह छानबीन की जा रही है कि उसकी हत्या किसने और कैसे की।

पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों के शव कार से बरामद किए गए हैं। फिलहाल हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। यह मामला बेहद संवेदनशील है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों की जांच की जाएगी।