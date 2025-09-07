Murder not suicide Bhojpuri actress Annapurna death mystery revealed who updated WhatsApp status probe सुसाइड नहीं मर्डर; भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा की मौत का खुला राज, व्हाट्सएप स्टेटस किसने अपडेट किया, Bihar Hindi News - Hindustan
मामले की गहराई से जांच के लिए त्रि-स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि अमृता ने आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई थी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, कार्यालय संवाददाताSun, 7 Sep 2025 10:37 AM
बिहार की फेसम भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडेय की हत्या की गयी थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। उनकी मौत गला दबाने से हुई थी। भागलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात सामने आयी है। दिव्यधाम अपार्टमेंट प्लैट संख्या 104 की रहने वाली मणिका पांडेय ने 28 अप्रैल 2024 को जोगसर थाना में यूडी केस दर्ज कराया था।

तब परिजनों की ओर से बताया गया था कि उनकी पुत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडेय (30 वर्ष) की पंखे से साड़ी बांधकर लटकने से मौत हो गई। मामले की गहराई से जांच के लिए त्रि-स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि अमृता ने आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई थी।

कई लोगों की गर्दन फंस सकती है

इस मामले में एसएसपी के आदेश पर जोगसर थाना में ही पदस्थापित दारोगा शंभू कुमार के बयान पर शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में कई लोगों की गर्दन फंस सकती है। बता दें कि पिछले साल 27 अप्रैल को जोगसर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से अभिनेत्री का शव बरामद किया गया था। मृतका के पति और परिजनों ने उस समय कहा था कि अमृता ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। इधर, जोगसर थानाध्यक्ष कृष्ण नंदन कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के आग्रह पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बोर्ड ने रि-एग्जामिन किया

भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की मौत के बाद परिजनों द्वारा आत्महत्या कहे जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात आने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी ने डॉक्टर की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रि-एग्जामिन किए जाने का आग्रह किया था। उसके लिए बोर्ड का गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट में भी हत्या की बात लिखी गई। ऐसे में साफ हो गया कि अमृता की मौत पर उसके परिजन झूठ बोल रहे थे।

परिजनों ने बीमारी की बात कही थी, व्हाट्सएप स्टेटस कुछ और था

अमृता हत्याकांड में परिजन एकतरफा बात कर रहे थे। घटना के बाद पत्रकारों को बुलाकर परिजनों ने बताया था कि अमृता को ओसीडी (ऑबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर) नामक बीमारी थी। वह डिप्रेशन में थी और उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने अभिनेत्री के मोबाइल की जांच की थी। उसके व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था, वह दो नाव पर सवार है, हमने अपनी नाव डुबाकर उसका सफर आसान कर दिया। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी सवाल उठने लगे कि वह उसने लिखा था या किसी और ने साजिश के तहत लिख दिया ताकि अनुसंधान आत्महत्या की तरफ चला जाए।