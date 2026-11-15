समस्तीपुर में छठ से पहले हत्या से हड़कंप, फोन करके बुलाया, गला काट कर मार डाला

समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र के इनायतपुर धमौन गांव में 17 वर्षीय दीपक कुमार की गला काटकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उसका शव आम के बगीचे में मिला। शुक्रवार रात फोन कर उसे बुलाया गया था। पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी है।

शाहपुर पटोरी, निज संवाददाता: समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र के इनायतपुर धमौन गांव में छठ से पहले हत्या की घटना से हड़कंप मच गया। एक किशोर की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक दीपक कुमार (17) गांव के ही राजनीति राय का पुत्र था। उसका शव शनिवार की सुबह गांव के ही लाला आम गाछी में मिला। हत्यारों ने तेज चाकू से उसका गला काट दिया और नाभि के चारों ओर गोद डाला था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात किसी ने दीपक को फोन कर बुलाया था और शनिवार सुबह आम के बगीचे में उसकी लाश मिली। सूचना पर डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी, थानाध्यक्ष अनिल कुमार, दारोगा प्रियरंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड ने भी घटनास्थल पर जांच की। ग्रामीणों के मुताबिक, दीपक गुजरात में किसी फैक्ट्री में काम करता था। वह करीब 10 दिन पहले घर आया था। वह नशे का भी आदी था और छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहता था।

घटनास्थल से मृतक का मोबाइल गायब दीपक का जहां शव मिला, वहां से उसका मोबाइल गायब है। पुलिस मोबाइल लोकेशन, आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि देर शाम तक परिवार की ओर से एफआईआर के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। प्रथम दृष्टया घटना के पीछे नशाखोरी में शामिल साथियों की संलिप्तता प्रतीत हो रही है। वहीं, डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

नशे की लत और कुसंगति ने ली दीपक की जान पारिवारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे किसी ने दीपक के मोबाइल पर कॉल कर उसे बुलाया। देर रात तक बाहर रहने की उसकी पुरानी आदत थी, इस कारण घर के लोगों ने भी उसकी देर रात तक घर नहीं लौटने पर कोई आशंका नहीं की। शनिवार की सुबह बगीचे में उसकी लाश मिली। घटनास्थल के आसपास फैले रक्त, यह स्पष्ट कर रहे थे कि उसकी हत्या उसी बगीचे में ही की गई। घटनास्थल पर ही एक चप्पल फेंकी हुई मिली है। पुलिस एवं ग्रामीणों को आशंका है कि यह चप्पल किसी हत्यारे की हो सकती है।

अपराधी किस्म के लोगों से साथ उठना-बैठना ग्रामीणों की बातों से यह संकेत मिल रहा है कि नशे की पुरानी लत और कुसंगति के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका उठना-बैठना अपराधी किस्म के लोगों के साथ था। नाबालिग होने के कारण पुलिस ने कुछ घटनाओं में उसे बांड बनाकर छोड़ दिया था। कुसंगति के कारण उसे घर के लोगों ने कमाने के लिए गुजरात भेज दिया था, जहां वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। लगभग 15 दिन पूर्व उसके पिता राजनीति राय लकवा के शिकार हो गए थे। इसी सूचना के बाद दीपक लगभग 10 दिन पूर्व गुजरात से अपने घर आया था।

नशेड़ी और जुआरियों का अड्डा बना लाला गाछी गांव में जिस जगह यह घटना हुई है वह एक विशाल बगीचा है परंतु गांव के सभ्य समाज के लोग उस बगीचे में जाने से परहेज करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार लाला गाछी शराबी, गंजेड़ी, जुआरियों एवं ड्रग्स एडिक्ट किशोर व युवाओं का एक बड़ा हब बन गया है। यहां दिन-रात नशा व जुआ के दलदल में फंसे किशोर व युवाओं का नेटवर्क स्थापित है। यहां से शराब एवं ड्रग्स का अवैध धंधा संचालित होता है। घटनास्थल पर भी शराब की खाली बोतलें, देसी शराब के खाली पाऊच, गंजेड़ियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सामग्री, ड्रग्स के लिए उपयोग किए जाने वाले सिगरेट के पैकेट के सिल्वर पेपर, सिगरेट के खाली पैकेट यत्र-तत्र बिखरे हुए देखे गए। वर्तमान में यह गाछी समाज के लिए एक बड़ा दर्द बन गया है।