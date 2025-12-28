Hindustan Hindi News
सड़क पर साइड लेने को लेकर हुआ झगड़ा, ट्रक चालक ने दूसरे ड्राइवर को कुचल कर मार डाला

संक्षेप:

Dec 28, 2025 09:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, टेटियाबंबर, मुंगेर
बिहार में रोडरेज के दौरान सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया है। मुंगेर जिले के गंगटा जंगल मार्ग में शनिवार की दोपहर दो ट्रक चालकों के बीच साइड लेने को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि एक ट्रक चालक ने दूसरे ट्रक चालक को कुचलकर मार डाला। हुआ यूं कि साइड लेने के दौरान दूसरे ट्रक की हल्की टक्कर से एक ट्रक का लुकिंग ग्लास टूट गया। इसी बात पर दोनों चालक अपने-अपने ट्रक खड़े कर आपस में विवाद करने लगे।

एक ट्रक चालक कटिहार जिले के लक्ष्मीपुर लोक्षर गांव का रहने वाले मोहम्मद दाऊद का बेटा मोहम्मद शिड्डू (30 वर्ष) ट्रक से उतरकर सड़क पर आ गया और दूसरा अपनी ड्राइविंग सीट पर ही रहा। विवाद बढ़ता गया। इसी बीच ट्रक में बैठे चालक ने अचानक ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक के चालक मोहम्मद शिड्डू को कुचलकर मार डाला।

लाेगों ने खदेड़कर पकड़ा

घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक को लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों ने गंगटा मोड़ चौक पर उसे खदेड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर गंगटा थाना पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी ट्रक चालक मोहम्मद शिड्डू को स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ट्रक चालक मोहम्मद शिड्डू कटिहार से ट्रक लेकर जमुई बालू लोड करने जा रहा था, तभी गंगटा जंगल में सामने से आ रहे एक बालू लदे ट्रक से साइड लेने के दौरान दोनों चालक उलझ पड़े और वह हादसे का शिकार हो गया। इस मामले के संबंध में गंगटा थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मृत ट्रक चालक शव पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया गया है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

