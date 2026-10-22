पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान मर्डर, युवक को पहले चाकू से गोदा पर फिर गोली मार दी; सनसनी

बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों ने विसर्जन शोभायात्रा में शामिल आर्केस्ट्रा ट्राॅली में तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक युवक को खींचकर गली में ले गए और उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमलाकर दिया। इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी।

पटना सिटी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। खाजेकलां थाना क्षेत्र के सेल्स टैक्स ऑफिस के पास बुधवार की रात मामूली विवाद में युवक को चाकू या गोलीमार कर हत्या कर दी गयी। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गयी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक की पहचान खाजेकलां थाना क्षेत्र के टिकिया टोली का रहने वाला नागेन्द्र ठाकुर का 20 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार के रुप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे अशोक राजपथ पर विसर्जन शोभायात्रा के दौरान गाना बजाने को लेकर सेल्स टैक्स ऑफिस के पास युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट होने लगी।

स्थानीय युवकों ने विसर्जन शोभायात्रा में शामिल आर्केस्ट्रा ट्राॅली में तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक युवक को खींचकर गली में ले गए और उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमलाकर दिया। इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गयी।

वारदात में समिति सदस्य के शामिल होने की आशंका सिटी एसपी (पूर्वी) शैलजा ने बताया कि बुधवार रात लगभग साढ़े नौ बजे खाजेकलां थानांतर्गत एक युवक को चाकू और गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। खाजेकलां पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को उपचार के लिए पीएमसीएच भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया घटना में किसी समिति के सदस्य के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पूजा पंडाल में लगी आग, हादसा टला पटना में बुधवार को आग लगने की दो घटनाएं भी सामने आईं। राजवंशी नगर स्थित आदर्श कॉलोनी में एक पूजा पंडाल में आग लग गई। घटना के समय पंडाल में कोई मौजूद नहीं था। पूजा समिति के सदस्य माता की प्रतिमा विसर्जित करने गए थे।