Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान मर्डर, युवक को पहले चाकू से गोदा पर फिर गोली मार दी; सनसनी

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Follow us on Google News
share

बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों ने विसर्जन शोभायात्रा में शामिल आर्केस्ट्रा ट्राॅली में तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक युवक को खींचकर गली में ले गए और उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमलाकर दिया। इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी।

patna city murder
पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है।

पटना सिटी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। खाजेकलां थाना क्षेत्र के सेल्स टैक्स ऑफिस के पास बुधवार की रात मामूली विवाद में युवक को चाकू या गोलीमार कर हत्या कर दी गयी। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गयी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक की पहचान खाजेकलां थाना क्षेत्र के टिकिया टोली का रहने वाला नागेन्द्र ठाकुर का 20 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार के रुप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे अशोक राजपथ पर विसर्जन शोभायात्रा के दौरान गाना बजाने को लेकर सेल्स टैक्स ऑफिस के पास युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट होने लगी।

स्थानीय युवकों ने विसर्जन शोभायात्रा में शामिल आर्केस्ट्रा ट्राॅली में तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक युवक को खींचकर गली में ले गए और उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमलाकर दिया। इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गयी।

ये भी पढ़ें:टाइगर श्रॉफ फायरिंग: मुंबई की लड़की से शादी करने वाला था ऋतिक, मां ने क्या बताया

वारदात में समिति सदस्य के शामिल होने की आशंका

सिटी एसपी (पूर्वी) शैलजा ने बताया कि बुधवार रात लगभग साढ़े नौ बजे खाजेकलां थानांतर्गत एक युवक को चाकू और गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। खाजेकलां पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को उपचार के लिए पीएमसीएच भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया घटना में किसी समिति के सदस्य के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पूजा पंडाल में लगी आग, हादसा टला

पटना में बुधवार को आग लगने की दो घटनाएं भी सामने आईं। राजवंशी नगर स्थित आदर्श कॉलोनी में एक पूजा पंडाल में आग लग गई। घटना के समय पंडाल में कोई मौजूद नहीं था। पूजा समिति के सदस्य माता की प्रतिमा विसर्जित करने गए थे।

ये भी पढ़ें:बिहार MLC चुनाव: हर सीट पर कांटे की टक्कर, निर्दलीय दे रहे कड़ी चुनौती

वापस लौटने पर उन्होंने पंडाल में आग लगी देखी। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsपटना: मूर्ति विसर्जन के दौरान मर्डर, युवक को पहले चाकू से गोदा पर फिर गोली मारी