Murder in Love friend killed another friend in one sided affair नाबालिग लड़की से 'लव' और 'दोस्ती' का खूनी अंत; प्यार में रोहित बना कातिल, दीपक को मार डाला
Murder in Love friend killed another friend in one sided affair

नाबालिग लड़की से 'लव' और 'दोस्ती' का खूनी अंत; प्यार में रोहित बना कातिल, दीपक को मार डाला

बेतिया में 12 जुलाई को बलथर इलाके में रेलवे लाइन के किनारे एक युवक की लाश मिली थी। इसे दुर्घटना माना गया। लेकिन दीपक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और उसे मारने वाला उसका दोस्त रोहित था।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेतियाSat, 4 Oct 2025 06:54 PM
बिहार पश्चिम चंपारण से लव स्टोरी की एक खौफनाक खबर आई है। एक लड़की से दो लड़कों को प्यार हो गया जो आपस में दोस्त थे। माशूका को हासिल करने के लिए एक दोस्त ने दूसरे की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी और घटना को हादसा साबित करने के लिए रेलवे लाइन के किनारे शव को फेंक दिया। लेकिन पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान में असलियत सामने आ गई। पुलिस ने तीन युवकों को गिरप्तार कर लिया है। हत्या में शामिल एक शख्स की तलाश की जा रही है।

बेतिया में 12 जुलाई को बलथर इलाके में रेलवे लाइन के किनारे एक युवक की लाश मिली थी। मृतक की पहचान दीपक गुंजन पटेल के रूप में हुई थी। पहले इसे दुर्घटना माना गया। लेकिन दीपक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और उसे मारने वाला उसका एक दोस्त रोहित ही था। दीपक की मां के बयान पर दर्ज एफआईआर पर पुलिस की छानबीन में रोहित की साजिश का पर्दाफाश हो गया।

पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक दीपक को एक लड़की से प्यार था। उसका दोस्त रोहित भी उस पर मरता था। लेकिन रोहित का प्रेम एकतरफा था। मोहब्बत के इंताकाम में रोहित कातिल बन गया। उसने दीपक को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। एक दिन उसे होटल में बुलाकर शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में उसे बलथर में रेलवे लाइन के पास ले गया। अपने साथी मुराद आलम और प्रदीप साधु की मदद से उसने दीपक का सिर पत्थरों से कुचल दिया। ट्रेन से गिरकर मौत के नाम पर पुलिस को गुमराह करने के लिए वहीं लाश छोड़कर फरार हो गया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी रही।

तकनीकि जांच में पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की पूछताछ में रोहित टूट गया और सच्चाई बयान कर दिया। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनका एक साथी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

