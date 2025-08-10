Murder in land dispute in Gaya cousin sitting outside the house beaten to death गया जी में जमीन विवाद में हत्या, घर के बाहर बैठे चचेरे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMurder in land dispute in Gaya cousin sitting outside the house beaten to death

गया जी में जमीन विवाद में हत्या, घर के बाहर बैठे चचेरे भाई को पीट-पीटकर मार डाला

गया जिले में जमीन विवाद में चचेरे भाई की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना टिकारी थाना क्षेत्र की है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया। जब वो घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, टिकारी/गयाSun, 10 Aug 2025 11:02 PM
गया जी में जमीन विवाद में हत्या, घर के बाहर बैठे चचेरे भाई को पीट-पीटकर मार डाला

गया जी जिले के टिकारी थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में चचेरे भाई ने भाई की पीट-पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान घायल भाई की मौत हो गई। मृतक की पहचान ललन यादव के 40 वर्षीय पुत्र जयराम यादव के रूप में की गई है। वारदात के सयम जयराम घर के बाहर बैठे थे। चचेरे भाई मनीष ने लाठी-डंडा से जयराम पर हमला बोल दिया। मारपीट में जयराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल अवस्था में जयराम को अनुमण्डलीय अस्पताल टिकारी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद जयराम को गया रेफर कर दिया। मगध मेडिकल अस्पताल ले जाते समय जयराम की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जयराम के सिर व पेट में गम्भीर चोट लगी थी। रविवार को जयराम के शव का पोस्टमार्टम करा लौटे व स्थानीय श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

टिकारी थाने के एसएचओ चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक के भांजा राहुल के लिखित शिकायत पर पांच लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो संदिग्ध को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है।