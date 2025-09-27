Murder in Katihar bike borne miscreants gun down youth कटिहार में दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMurder in Katihar bike borne miscreants gun down youth

कटिहार में दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना

जानकारी के मुताबिक अमरेश कुमार चौधरी दलन चौक पर दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी । गोली अमरेश के सिर और छाती में लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत  हो गई।

sandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहारSat, 27 Sep 2025 03:04 PM
कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फोरलेन के पास दलन चौक पर चाय की दुकान में बैठे एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी । घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश घटना स्थल से फरार हो गए हैं । गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को जब तक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता, तब तक उसकी मौत हो गई । मृतक की पहचान सहायक थाना क्षेत्र के मैथिल टोला निवासी अमरेश कुमार चौधरी के रूप में की गई है ।

बताया जाता है कि अमरेश कुमार चौधरी दलन चौक पर दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी । गोली अमरेश के सिर और छाती में लगी। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दिनदहाड़े हत्या की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है । घटना की सूचना पर नगर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के साथ-साथ कई अन्य पुलिस पदाधिकारी की घटना स्तर पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुड़ गए हैं ।

पुलिस कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने की तैयारी में जुटी हुई है । मुफस्सिल थानाध्यक्ष शशि रंजन ने हत्या की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हत्या किसने और क्यों की इसका खुलासा जांच के बाद हो पाएगा। पुलिस तमाम जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। हत्यारे अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है।