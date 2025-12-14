नापी होगी तो विकेट गिरेगा.., 2 धूर जमीन के लिए बिहार में धमकी के बाद चाकू गोदकर हत्या
बिहार में 2 धूर जमीन के लिए मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामगढ़वा गांव में दो धूर जमीन के विवाद में रामगढ़वा गांव निवासी मनीष कुमार (20) की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना शुक्रवार शाम की है। हालांकि, एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है।
मनीष के पिता विजय पासवान ने बताया कि घरारी की दो धूर जमीन को लेकर उसके पड़ोसी ललन पासवान व विरेंद्र पासवान से विवाद चल रहा था। भूमि की पैमाइश शनिवार को होनी थी। इसको लेकर आरोपितों ने 11 दिसंबर को धमकी दी थी।
आरोपितों ने कहा था कि नापी होगी तो विकेट गिरेगा। पोस्टमार्टम कराने पहुंचे पिता विजय पासवान ने बताया कि पुत्र मनीष को ललन पासवान का पुत्र चंदन उर्फ टाकल व विरेंद्र पासवान का पुत्र रुपेश घर से बुलाकर ले गए थे। शाम में जब वह पेटिंग का काम कर वापस आया तो उसके पुत्र का शव घर के बगल में रुपेश के मवेशी घर के सामने पड़ा था। मनीष के गर्दन, पेट, पीठ पर एक दर्जन से अधिक चाकू से वार किया गया था। इसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक चौकीदार का भांजा था।