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गोपालगंज की मस्जिद में मर्डर; इमाम की चाकू गोदकर हत्या, ग्रामीणों ने काटा हंगामा

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, उचकागांव (गोपालगंज)
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गोपालगंज के उचकागांव में अरना बाजार की मस्जिद में सो रहे इमाम शेख सफीक खान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सुबह अजान नहीं होने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब सात घंटे तक शव नहीं उठने दिया। पुलिस जांच में जुटी है।

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गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार स्थित मस्जिद में रविवार देर रात सो रहे इमाम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी सोमवार सुबह ग्रामीणों को हुई तो इलाके में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद परिसर में जुट गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एआईएमआईएम के विधानसभा प्रत्याशी अनस सलाम और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। करीब सात घंटे बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।

मस्जिद में रहते थे इमाम

मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के रुदलपुर गांव निवासी शेख सफीक खान के रूप में हुई है। बताया गया कि विवाह के बाद वह भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव स्थित अपनी ससुराल में रहने लगे थे। अरना बाजार की मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी संभालने के कारण वह मस्जिद परिसर में ही रहते थे।

बारिश के बीच मस्जिद में घुसे हमलावर

बताया गया कि रविवार रात इलाके में बारिश हो रही थी। गर्मी के कारण शेख सफीक खान मस्जिद के टीन शेड वाले बरामदे में चारपाई पर सो गए थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात हमलावर मस्जिद परिसर में दाखिल हुए और चाकू से उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई।सोमवार सुबह मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। कुछ लोग मस्जिद पहुंचे तो बरामदे में इमाम का शव पड़ा मिला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से रोक दिया।

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हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा काटा

घटना की सूचना पर पुलिस टीम के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। करीब सात घंटे तक चले विरोध के बाद एआईएमआईएम नेता अनस सलाम और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर हमलावरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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