Murder in a dispute over boarding a boat Firing on two youths in Khagaria one dead नाव पर बैठाने को लेकर विवाद में हत्या; खगड़िया में 2 युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
खगड़िया जिले में नाव पर बैठाने के विवाद में दो युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक युवक घायल हो गया। इस मामले में पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में छापामारी कर रही है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, खगड़ियाFri, 5 Sep 2025 09:43 PM
खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मथार गांव में अपनी नाव पर बैठाने को लेकर शुक्रवार को हुए विवाद में बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक मथार गांव निवासी संजीव यादव का 24 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार बताया जा रहा है। वहीं जख्मी मथार गांव के ही 25 वर्षीय सौरभ कुमार है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दियारा में परिचालन के दौरान अपनी नाव पर यात्रियों को बैठाने को लेकर पहले दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान वहां हुई नोंक झोंक में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी।

इसी बीच दोपहर में कुणाल व सौरभ कुमार जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ दो फायरिंग की। जिसमें एक गोली कुणाल के सिर में और दूसरे युवक को हाथ में गोली लगी। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए आनन फानन में शहर के एक निजी हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कुणाल कुमार को रेफर कर दिया।

बेगूसराय पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। जहां पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इधर एएसपी,मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि मृतक के परिजनों की सूचना पर घटना में सलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।