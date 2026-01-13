7200 रुपये के लिए मर्डर, समस्तीपुर में किडनैप कर युवक को पीट-पीटकर मार डाला
समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र में उधार के 7200 रुपये नहीं चुकाने पर एक युवक को किडनैप कर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने यह आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार के समस्तीपुर जिले महज 7200 रुपये के लिए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात सिंघिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान अगरौल निवासी कृष्ण कुमार के बेटे 21 वर्षीय सिद्धार्थ यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद में उसे घर से किडनैप कर अपराधियों ने उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। इसके बाद उसे दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
मौत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के परिजन को शव सौंप दिया गया। युवक की मौत के बाद घर वालों का बुरा हाल है। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मृतक सिद्धार्थ के पिता कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि जहांगीरपुर निवासी नंदन के अनुसार सिद्धार्थ ने उससे 7200 रुपये लिए थे। नंदन का कहना था कि बार- बार मांगने पर भी सिद्धार्थ पैसे नहीं लौटा रहा है।
पिता का आरोप है कि नंदन ने अपने गुर्गों के साथ रविवार सुबह उनके बेटे सिद्धार्थ को घर से अगवा कर लिया था। इसके बाद वे उसे सुनसान जगह ले गए। उसकी रॉड से बुरी तरह पिटाई की गई। फिर नंदन समेत अन्य आरोपी उसे मरा समझकर लावारिस हालत में वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। सिद्धार्थ को घायल अवस्था में पड़ा देख एक पुलिसकर्मी ने उसे इलाज के लिए सिंघिया पीएचसी में भर्ती कराया।
इसके बाद परिवार को खबर दी गई। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए सिंघिया पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।