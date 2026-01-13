Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMurder for Rs 7200 Young man kidnapped and beaten to death in Samastipur
7200 रुपये के लिए मर्डर, समस्तीपुर में किडनैप कर युवक को पीट-पीटकर मार डाला

7200 रुपये के लिए मर्डर, समस्तीपुर में किडनैप कर युवक को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र में उधार के 7200 रुपये नहीं चुकाने पर एक युवक को किडनैप कर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने यह आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Jan 13, 2026 11:06 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, समस्तीपुर/दरभंगा
share Share
Follow Us on

बिहार के समस्तीपुर जिले महज 7200 रुपये के लिए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात सिंघिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान अगरौल निवासी कृष्ण कुमार के बेटे 21 वर्षीय सिद्धार्थ यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद में उसे घर से किडनैप कर अपराधियों ने उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। इसके बाद उसे दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के परिजन को शव सौंप दिया गया। युवक की मौत के बाद घर वालों का बुरा हाल है। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मृतक सिद्धार्थ के पिता कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि जहांगीरपुर निवासी नंदन के अनुसार सिद्धार्थ ने उससे 7200 रुपये लिए थे। नंदन का कहना था कि बार- बार मांगने पर भी सिद्धार्थ पैसे नहीं लौटा रहा है।

पिता का आरोप है कि नंदन ने अपने गुर्गों के साथ रविवार सुबह उनके बेटे सिद्धार्थ को घर से अगवा कर लिया था। इसके बाद वे उसे सुनसान जगह ले गए। उसकी रॉड से बुरी तरह पिटाई की गई। फिर नंदन समेत अन्य आरोपी उसे मरा समझकर लावारिस हालत में वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। सिद्धार्थ को घायल अवस्था में पड़ा देख एक पुलिसकर्मी ने उसे इलाज के लिए सिंघिया पीएचसी में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:पहले बेटा गया, फिर पिता की मौत; समस्तीपुर में जहरीली शराबकांड की आशंका

इसके बाद परिवार को खबर दी गई। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए सिंघिया पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Samastipur News Samastipur Latest News samastipur crime news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।