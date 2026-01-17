पटना में 500 रुपये के लिए दोस्त का चाकू से मर्डर, शव घर पहुंचाकर भाग गए आरोपी

संक्षेप: पटना के फुलवारीशरीफ में दोस्तों ने महज 500 रुपये के लिए एक युवक की हत्या कर दी। चाकू से गोदने के बाद आरोपी पहले उसे अस्पताल ले गए, वहां मृत घोषित होने के बाद शव को घर पर छोड़कर भाग गए।

बिहार के पटना जिले में एक युवक का 500 रुपये के लिए मर्डर कर दिया गया। सनसनीखेज वारदात फुलवारीशरीफ की है। दोस्तों ने ही युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार दोपहर खलीलपुरा स्थित दरभंगा कॉलोनी के पास हुई। मृतक की पहचान सिंदवाज उर्फ शाहनवाज (30) के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज थाना क्षेत्र के दानौरा गांव का रहने वाला था। वर्तमान में सिंदवाज पत्नी के साथ्स ससुराल में रहता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, खलीलपुरा निवासी साहब उर्फ शाहवाज खान का सिंदवाज से 500 रुपये के लिए विवाद चल रहा था। शुक्रवार को साहब ने सिंदवाज से रुपये की मांग की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर सिंदवाज ने साहब को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद साहब उर्फ शाहवाज ने सिंदवाज को चाकू से गोद डाला।

आरोपियों ने ही शव को पहुंचाया घर: साहब उर्फ शाहवाज और उसके दोस्तों ने जख्मी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शाहवाज और उसके दोस्तों शव को उसके घर पहुंचाकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर फुलवारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी साहब उर्फ शाहवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने 500 रुपये के विवाद में चाकू मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की है।

थानेदार ने बताया कि मृतक की पत्नी नुजहत परवीन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सिंदवाज उर्फ शाहनवाज के दो बच्चे हैं।