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मछली उधार नहीं देने पर बिहार में कहां हुआ मर्डर, परिवार में मचा कोहराम

Apr 05, 2026 07:56 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, संझौली, सासाराम
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घटना के बाद से पत्नी अनु कुमारी बेसुध पड़ी है। वह पति के शव के पास बेसुध होकर बार-बार कह रही थी कि हमार पति सीधा साधा रहन तबो मार दिहलस हो दादा। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव की महिलाएं किसी तरह उन्हें संभालने में लगी थीं।

मछली उधार नहीं देने पर बिहार में कहां हुआ मर्डर, परिवार में मचा कोहराम

बिहार में मछली उधार नहीं देने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सासाराम जिले के मंझौली थाना क्षेत्र के खैरा भूतहा गांव में शुक्रवार को युवक की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बताया जाता है कि मछली उधार में नहीं देने के विवाद में गांव के ही एक युवक ने अपने दोस्त बच्चाजी पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं घटना से मृतक के पांच छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

बताया जाता है कि मृतक बच्चाजी अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। मृतक के पिता स्व. बंगाली पासवान का पहले ही निधन हो चुका था। घर में पत्नी अनु कुमारी के अलावे तीन बेटियां और दो बेटे हैं, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी पूरी तरह बच्चाजी राम पर ही थी। वे मछली बेचकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते थे। अचानक मौत से पूरे परिवार का सहारा छिन गया है।

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घटना के बाद से पत्नी अनु कुमारी बेसुध पड़ी है। वह पति के शव के पास बेसुध होकर बार-बार कह रही थी कि हमार पति सीधा साधा रहन तबो मार दिहलस हो दादा। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव की महिलाएं किसी तरह उन्हें संभालने में लगी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे मछली उधार देने को लेकर गांव के ही रविश लाल से बच्चाजी पासवान का विवाद हो गया था। इस दौरान आरोपित ने गोली मार दी थी। गोली सीने में लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। डीएसपी सिंधु शेखर सिंह व संझौली थानाध्यक्ष पूनम कुमारी ने बतायी कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

एसपी ने दिया न्याय दिलाने का भरोसा

उधर, देर शाम मौके पर पहुंचे एसपी रौशन कुमार ने मृतक के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना में अन्य कोई भी व्यक्ति शामिल पाया गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि सरकारी प्रक्रिया के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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