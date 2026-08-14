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बिहार में मर्डर 10 प्रतिशत घटे, डकैती में 31 फीसदी की कमी; सरकार बोली- क्रिमिनल को सजा दिलाने में तेजी आई

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार सरकार के अनुसार, 2025 के मुकाबले इस साल हत्या में 10.1 प्रतिशत,  डकैती में 31.32 प्रतिशत और दंगों में 18.97 प्रतिशत कमी आई है। साथ ही पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराधियों को सजा दिलाने की दर भी बढ़ी है।

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बिहार सरकार ने दावा किया है कि राज्य में मर्डर, डकैती जैसे जघन्य अपराध में कमी आई है

बिहार सरकार ने दावा किया है कि बिहार में हत्या, डकैती जैसे जघन्य अपराध में कमी आई है। राज्य सरकार का कहना है कि पिछले साल 2025 के मुकाबले इस साल हत्या के मामलों में 10.1 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, 2026 में डकैती के मामले में सर्वाधिक 31.32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, दंगों में भी 18.97 फीसदी की कमी आई है। सरकार कहना है कि अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है।

गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने शुक्रवार को पटना में सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। सचिव ने कहा कि सूचना संग्रह कर त्वरित कार्रवाई के चलते सांप्रदायिक तनाव के मामले भी पहले से कम हुए हैं। 2025-26 में सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित 263 मामले में अभियोजन की स्वीकृति देते हुए सभी जिलों को चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया गया।

बिहार नक्सल मुक्त हुआ

सचिव ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों के कारण वर्तमान में सभी जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने चार जिलों औरंगाबाद, गयाजी, जमुई और लखीसराय को लीगेसी एवं थ्रस्ट जिलों के तौर पर चिह्नित करके रखा है।

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क्रिमिनल को सजा दिलाने में तेजी

सचिव ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने की दर बढ़ी है। इस साल मई में 64,733 कांडों में 86,760 दोषियों को सजा दिलाई गई। इसमें दो को मृत्युदंड, 553 को आजीवन कारावास, 297 को 10 वर्ष से अधिक की सजा मिली। सरकार का दावा है कि पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष दोषियों को सजा दिलाने की दर में 25-30 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

जोनल व्यवस्था लागू होगी: डीजीपी

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि बिहार में जल्द ही पुलिसिंग में रेंज की व्यवस्था को हटाकर पहले की तरह जोनल व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने साइबर अपराध को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं, जहां सभी जिलों में साइबर थाना कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सालाना औसतन 7 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज हो रही है। इस मौके पर एडीजी (मुख्यालय) सुनील कुमार, एडीजी (विधि-व्यवस्था) केएस अनुपम और गृह के विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह मौजूद रहे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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