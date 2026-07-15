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बिहार: हाजत में अधेड़ की मौत पर बवाल, थाना छोड़ भागे पुलिसवाले; थानेदार पर मर्डर का केस

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, अरवल
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बिहार के अरवल जिले में हाजत में अधेड़ की मौत पर बवाल मच गया। मृतक अनिल कुमार के घरवालों का आरोप है कि पिटाई से अनिल की मौत हुई है। इस मामले में थानेदार पर अब हत्या का केस दर्ज किया गया है। 

बिहार: हाजत में अधेड़ की मौत पर बवाल, थाना छोड़ भागे पुलिसवाले; थानेदार पर मर्डर का केस

बिहार के अरवल जिले में एक अधेड़ की हाजत में हुई मौत के बाद बवाल मच गया। हालत यह हो गई कि जब आक्रोशित परिजन थाने में पहुंचे तो थाने के पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। अब इस मामले में थानेदार पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पकड़े गए एक अधेड़ की अरवल उत्पाद थाने की हाजत में मंगलवार को मौत हो गई। मृतक 50 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार सदर थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव का रहने वाला था। सोमवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने हैबतपुर गांव से शराब पीने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों को उत्पाद थाने लाकर हाजत में रखा था। इधर, परिजनों ने उत्पाद पुलिस पर पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजन घंटों शव के साथ उत्पाद थाना परिसर में डटे रहे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। साथ ही पास स्थित एनएच-139 स्थित भगत सिंह चौक को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे साढ़े पांच घंटे तक जाम रखा।

वहीं, मृतक के परिजन के आने के बाद थाने के सभी पदाधिकारी और जवान फरार हो गए। हालत को निपटने के लिए भारी संख्या में सदर थाने की पुलिस पहुंची। अनिल के भाई बिजेंद्र सिंह के आवेदन पर उत्पाद थाना अध्यक्ष एवं रात के ड्यूटी पदाधिकारी एवं एक जवान पर सदर थाने में मारपीट कर हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया है। हाजत में बंद ग्रामीण चंद्र विलास सिंह ने बताया कि उत्पाद विभाग की लापरवाही से अनिल की मौत हुई है।

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सीने में दर्द था, पर किसी ने नहीं सुनी

हाजत में बंद ग्रामीण चंद्र विलास सिंह ने बताया कि उत्पाद विभाग की लापरवाही के कारण अनिल की मौत हुई है। बताया कि रात करीब 10 बजे अनिल ने सीने में दर्द है और तबीयत खराब होने की शिकायत की। वह बार-बार अस्पताल ले जाने कह रहा था, लेकिन थाने में उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंगलवार की सुबह करीब चार बजे अनिल की मौत हो गई। उसके बाद उत्पाद थाने के पदाधिकारी आनन-फानन में अनिल को सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हाजत में बंद दस लोगों को सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

पिटाई से मौत होने का लगाया आरोप

उत्पाद थाना की हाजत में अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार की मौत के बाद परिजनों ने उत्पाद थाने के पास शव रखकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के भाई बिजेंद्र सिंह ने का आरोप था कि उत्पाद थाने की पुलिस की पिटाई से उसके भाई की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ एवं ठीक था। गिरफ्तार कर थाने में लाने के दौरान गाड़ी में भी मारपीट की गयी है। जिसके कारण सिर में चोट का निशान है और खून बह रहा था। जिससे स्पष्ट है कि मेरे भाई के साथ मारपीट की गई है। मारपीट की घटना में जितने भी पदाधिकारी एवं जवान शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मृतक अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार के दो लड़का एवं एक लड़की है। मृतक पूर्व में टेंपो चलाते थे। लेकिन वर्तमान समय में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे।

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उत्पाद थाना के हाजत में एक व्यक्ति की मौत की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और परिजन से पूरी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि उत्पाद थाना के हाजत में कैदी की मौत के मामले में स्पेशल टीम को बुलाकर सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। परिजन के द्वारा आरोप लगाया गया है उस पर केस दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि परिजन के आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई करें।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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