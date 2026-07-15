बिहार: हाजत में अधेड़ की मौत पर बवाल, थाना छोड़ भागे पुलिसवाले; थानेदार पर मर्डर का केस

बिहार के अरवल जिले में हाजत में अधेड़ की मौत पर बवाल मच गया। मृतक अनिल कुमार के घरवालों का आरोप है कि पिटाई से अनिल की मौत हुई है। इस मामले में थानेदार पर अब हत्या का केस दर्ज किया गया है।

बिहार के अरवल जिले में एक अधेड़ की हाजत में हुई मौत के बाद बवाल मच गया। हालत यह हो गई कि जब आक्रोशित परिजन थाने में पहुंचे तो थाने के पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। अब इस मामले में थानेदार पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पकड़े गए एक अधेड़ की अरवल उत्पाद थाने की हाजत में मंगलवार को मौत हो गई। मृतक 50 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार सदर थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव का रहने वाला था। सोमवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने हैबतपुर गांव से शराब पीने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों को उत्पाद थाने लाकर हाजत में रखा था। इधर, परिजनों ने उत्पाद पुलिस पर पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजन घंटों शव के साथ उत्पाद थाना परिसर में डटे रहे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। साथ ही पास स्थित एनएच-139 स्थित भगत सिंह चौक को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे साढ़े पांच घंटे तक जाम रखा।

वहीं, मृतक के परिजन के आने के बाद थाने के सभी पदाधिकारी और जवान फरार हो गए। हालत को निपटने के लिए भारी संख्या में सदर थाने की पुलिस पहुंची। अनिल के भाई बिजेंद्र सिंह के आवेदन पर उत्पाद थाना अध्यक्ष एवं रात के ड्यूटी पदाधिकारी एवं एक जवान पर सदर थाने में मारपीट कर हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया है। हाजत में बंद ग्रामीण चंद्र विलास सिंह ने बताया कि उत्पाद विभाग की लापरवाही से अनिल की मौत हुई है।

सीने में दर्द था, पर किसी ने नहीं सुनी हाजत में बंद ग्रामीण चंद्र विलास सिंह ने बताया कि उत्पाद विभाग की लापरवाही के कारण अनिल की मौत हुई है। बताया कि रात करीब 10 बजे अनिल ने सीने में दर्द है और तबीयत खराब होने की शिकायत की। वह बार-बार अस्पताल ले जाने कह रहा था, लेकिन थाने में उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंगलवार की सुबह करीब चार बजे अनिल की मौत हो गई। उसके बाद उत्पाद थाने के पदाधिकारी आनन-फानन में अनिल को सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हाजत में बंद दस लोगों को सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

पिटाई से मौत होने का लगाया आरोप उत्पाद थाना की हाजत में अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार की मौत के बाद परिजनों ने उत्पाद थाने के पास शव रखकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के भाई बिजेंद्र सिंह ने का आरोप था कि उत्पाद थाने की पुलिस की पिटाई से उसके भाई की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ एवं ठीक था। गिरफ्तार कर थाने में लाने के दौरान गाड़ी में भी मारपीट की गयी है। जिसके कारण सिर में चोट का निशान है और खून बह रहा था। जिससे स्पष्ट है कि मेरे भाई के साथ मारपीट की गई है। मारपीट की घटना में जितने भी पदाधिकारी एवं जवान शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मृतक अनिल कुमार उर्फ टुनटुन कुमार के दो लड़का एवं एक लड़की है। मृतक पूर्व में टेंपो चलाते थे। लेकिन वर्तमान समय में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे।