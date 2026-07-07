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बिहार के मुजफ्फरपुर में BDO पर पत्नी की हत्या का केस दर्ज, महिला दारोगा से अवैध संबंध का आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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बिहार के दरभंगा जिले में बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी की मौत मामले में अब बीडीओ पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृत महिला के घरवालों का आरोप है कि बीडीओ का एक महिला दारोगा से अवैध संबंध भी था। 

बिहार के मुजफ्फरपुर में BDO पर पत्नी की हत्या का केस दर्ज, महिला दारोगा से अवैध संबंध का आरोप

बिहार में एक BDO पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। युवती के परिजनों ने इस मामले में मुजफ्फरपुर में बीडीओ पर केस भी दर्ज कराया है। दरअसल दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में मिठनपुरा पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि बीडीओ मनोज कुमार का एक महिला दारोगा के साथ प्रेम संबंध है। वर्तमान में बेगूसराय के एक थाना में पोस्टेड है। मायके वालों का आरोप है कि अमृता की मौत से महज 10-15 दिन पहले बीडीओ द्वारा 10 लाख रुपये की बड़ी रकम की मांग की गई थी।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी साल जनवरी में जाले स्थित सरकारी आवास का दरवाजा बंद करके बीडीओ ने अमृता के साथ इस कदर मारपीट की थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक साल पुराने सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज 19 मार्च 2025 का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अमृता कुमारी को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बैठा रहे हैं। मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार ने बताया कि मृतका के भाई के बयान पर बीडीओ, उनके माता-पिता, भाई और बहन के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।

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एफआईआर में भाई ने बताया है कि 2023 में अमृता की शादी बीडीओ मनोज कुमार से हुई थी। शादी के कुछ साल तक सबकुछ ठीक रहा। पिछले करीब एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। अमृता पर दहेज देने के लिए दबाव बनाया जा रहा थ। विरोध करने उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार मारपीट भी की गई थी। इस बीच अमृता को पता लगा कि उनके पति का अवैध संबंध किसी और महिला से चल रहा था।

जब उसने इसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया। शुक्रवार की देर रात उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मार दिया गया। एफआईआर में बताया गया है कि शुक्रवार की देर रात अमृता को अचेत हालत में लेकर उसके ससुराल वाले मिठनपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में गए थे। इस बीच सूचना मिलने पर सीतामढ़ी के परिहार बथुआरा स्थित मायके से भाई समेत अन्य लोग पहुंचे थे। बेहतर इलाज के लिए वहां से लेकर निकले, इसी बीच अमृता की मौत हो गई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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