डीएसपी आदिल बिलाल पर हत्या का मुकदमा, CBI ने दर्ज किया 3 FIR; बर्थडे पार्टी में हुआ था मर्डर
27 दिसंबर 2024 को सासाराम शहर के हाता में राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल अपने मित्र के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। तभी सासाराम के यातायात डीएसपी आदिल बिलाल पहुंचे और सर्विस रिवॉल्वर से छह गोलियां चलाईं।
बिहार के सासाराम शहर में 27 दिसंबर 2024 को हुई घटना के मामले में सीबीआई ने तीन एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले में सीबीआई ने सासाराम के तत्कालीन यातायात डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडी गार्ड को नामजद और अज्ञात के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में डीएसपी आदिल बिलाल की भूमिका को लेकर काफी बवाल हुआ था। बर्थडे पार्टी के दौरान ओम प्रकाश उर्फ बादल नामक युवक की हत्या हुई थी।
दूसरी एफआईआर शराबबंदी कानून के तहत की है। इसमें सासाराम शहर में स्थित हरीजी के हाता के मालिक कालिका सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तीसरी एफआईआर अज्ञात के खिलाफ की है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार के 30 जुलाई 2025 के आदेश पर सीबीआई ने तीनों एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने तीनों एफआईआर सासाराम टाउन थाने में दर्ज एफआईआर और पटना हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए दर्ज की है।
घटना 27 दिसंबर 2024 की है। जानकारी के मुताबिक सासाराम शहर के हाता में राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल अपने मित्र के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। तभी सासाराम के यातायात डीएसपी आदिल बिलाल अपने बॉडी गार्ड सोनू कुमार और तीन-चार पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और पूछताछ करने लगे। आरोप है कि इस बीच पार्टी कर रहे युवकों से मारपीट की और विरोध करने पर अपने सर्विस रिवाल्वर से छह राउंड गोली चलायी।
परिजनों का कहना कि उन्होंने राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल पर निशाना साधते हुए गोली चलायी। गोली लगने पर राणा ओम प्रकाश की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी और अतुल सिंह और विनोद नामक युवक जख्मी हो गए। वहीं यातायात डीएसपी ने धमकी दी कि तुम लोगों को झूठे आपराधिक मामले में फंसा कर बर्बाद कर देंगे। इस कांड को लेकर पुलिस की भूमिका पर काफी बवाल भी हुआ था।