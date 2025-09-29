Murder body in room girlfriend crushed live in boyfriends head and called police in Patna Bihar मर्डर कर दिया, रूम में लाश है; प्रेमिका ने लिव इन प्रेमी का सिर कुचल पुलिस को फोन कर बुलाया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMurder body in room girlfriend crushed live in boyfriends head and called police in Patna Bihar

मर्डर कर दिया, रूम में लाश है; प्रेमिका ने लिव इन प्रेमी का सिर कुचल पुलिस को फोन कर बुलाया

मुरारी आरोपी मिला के साथ पांच साल से लिव इन में रहता था पर शादी नहीं कर रहा था। प्रेमिका ने उसकी हत्या कर खुद पुलिस को बुला लिया।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधिMon, 29 Sep 2025 03:29 PM
बिहार की राजधानी पटना में एक शादी शुदा महिला ने अपने लिव इन प्रेमी को दर्दनाक मौत की सजा दी। घर के सिलवट्टे से सिर कुचलकर उसे मार दिया और खुद पुलिस को फोन कर जानकारी दी। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात की है। मृतक की पहचान मुरारी कुमार के रूप में की गयी। पुलिस ने आरोपित महिला पूजा कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी महिला मुरारी पर शादी का दबाव बना रही थी। पति को छोड़कर वह मुरारी के साथ पांच सालों से रहती थी। पहले पति से उसकी एक बेटी भी है।

मुरारी कुमार सुल्तानपुर मोकामा का निवासी था और बैंगलुरु में चालक का काम करता था। वह पहले से शादी शुदा था। पूजा कुमारी मूलरूप से गौरीचक लखना खैरा गांव की रहने वाली हैं। दोनों के बीच पांच वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुरारी लगातार शादी से इनकार कर रहा था, जबकि पूजा उससे विवाह करना चाहती थी। कंकड़बाग थानेदार ने बताया कि हत्या के अन्य बिन्दुओं की गहन जांच हो रही है। हत्या की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस झगड़े में शादी के दबाव के साथ-साथ पैसों का मामला भी शामिल था। मृतक के भाई मनोज यादव ने बताया कि मुरारी ने अपनी बहन से बात करते हुए कहा था कि उनके पास 20 लाख रुपये हैं, जिन्हें पटना में जमीन खरीदने में लगाना है। इसके लिए मुरारी ने एक लाख रुपये मदद के रूप में मांगने की बात कही थी। परिवार वालों का आरोप है कि पूजा ने पैसे हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची थी।

भाई के मुताबिक मुरारी पूजा से संपर्क के बाद परिवार और घर वालों से दूर रहने लगा था। वह बेंगलुरु से आने पर पूजा के साथ ही रहता था। शादी और पैसों के विवाद के कारण प्रेम प्रसंग खूनी संघर्ष में बदल गया।

