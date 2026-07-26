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तेजप्रताप यादव पर हत्या की कोशिश की धारा, बेऊर में कैद लालू के लाल; भड़कीं JJD नेत्री वीणा मानवी

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें बेऊर जेल में भेजा गया है। इधर जेजेडी सुप्रीमो के वकील ने बताया है कि उनपर हत्या की कोशिश की धारा (307) लगायाा गया है। वीणा मानवी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को गिरफ्तार करने की वजह भी नहीं बताई गई है। 

Janshakti Janta Dal (JJD) National President Tej Pratap Yadav
जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव पटना के बेऊर जेल में कैद हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ पटना में हुए प्रदर्शन और हंगामे में तेजप्रताप यादव सड़क पर नजर आए थे। जिसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तेजप्रताप यादव के वकील ने बताया है कि जेजेडी सुप्रीमो पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज किया गया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेता वीणा मानवी भड़की हुईं नजर आईं। वीणा मानवी ने दावा किया कि तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की वजह पुलिस ने नहीं बताई है।

तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव को सिटी सेंटर मॉल से 25 जुलाई की शाम 7.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। मॉल के सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता चलता है। तेजप्रताप यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने जेजेडी सुप्रीमो को रिहा करने की गुहार कोर्ट में लगाई है। वकील ने बताया कि उन्होंने जज के सामने दलील दी है, ‘मैं रात साढ़े दस बजे नौबतपुर थाने पहुंचा था। मैंने एसपी और एएसपी दोनों से गिरफ्तारी की वजह पूछी थी। घरवालों को भी पता नहीं था कि उन्हें रात 7.30 बजे से अरेस्ट कर के रखा गया है। इसके बाद पुलिसवालों ने कहा कि गांधी मैदान से एफआईआर आ रहा है। आते-आते एक घंटा लगा। इसके बाद उनलोगों ने कहा कि मजिस्ट्रेट के यहां चलते हैं। हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है।’ पटना हाईकोर्ट के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेजप्रताप की गिरफ्तारी के बाद 307 (हत्या की कोशिश) की धारा लगाई गई है।

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भड़की वीणा मानवी

इधर पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जेजेडी की नेता वीणा मानवी भड़क गई हैं। यहां बता दें कि तेजप्रताप यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी को अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर मीडिया से बातचीत में वीणा मानवी ने कहा कि पहले नॉमिनेशन के दिन हमको पकड़ लिया गया। अब इनको (तेजप्रताप यादव) पकड़ लिया गया। लग रहा है कि अब पूरा का पूरा बांकीपुर जनशक्ति जनता दल पर ही निर्धारित हो गया है। अगर हम थोड़ा विरोध ना करें तो क्या करें? अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं। उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अगर बच्चों के बीच जाकर देश का झंडा दिखा ही दिया तो क्या यह अपराध था? मान लीजिए आपके नजर अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते।

आप रात को जब कोई अपने पर्सनल समये में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तब उनको उठा लेते हैं। उनको गिरफ्तार करने की कोई वजह का तो पता चले। प्रशाासन तो सब समझ ही रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको ऊपर से आदेश है। कौन है ऊपर? यहीं तो समझ नहीं आता है। मैैं भी अरेस्ट हुई तो यहीं बोला कि हमको ऊपर से आदेश है। अब इनको अरेस्ट किया। गया तो कह रहे हैं कि मैडम ऊपर से आदेश है। ये ऊपर वाले होते कौन हैं, यहीं समझ नहीं आ रहा है। अगर इतनी अंधेरगर्दी चल रही है तो यह मान कर चलिए कि हमारा बिहार विनाश की स्थिति में आ गया है। अब वक्त आ गया है कि राजा साहब जो बोलेंगे वो मान लेना है नहीं तो जाना है।'

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बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को बिहार बंद के दौरान 13 जिलों में भारी उपद्रव हुआ। उधर, पुलिस ने देर रात पूर्व मंत्री और जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर रामगुलाम चौक पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद देर रात उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और फिर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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