तेजप्रताप यादव पर हत्या की कोशिश की धारा, बेऊर में कैद लालू के लाल; भड़कीं JJD नेत्री वीणा मानवी

तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें बेऊर जेल में भेजा गया है। इधर जेजेडी सुप्रीमो के वकील ने बताया है कि उनपर हत्या की कोशिश की धारा (307) लगायाा गया है। वीणा मानवी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को गिरफ्तार करने की वजह भी नहीं बताई गई है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव पटना के बेऊर जेल में कैद हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ पटना में हुए प्रदर्शन और हंगामे में तेजप्रताप यादव सड़क पर नजर आए थे। जिसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तेजप्रताप यादव के वकील ने बताया है कि जेजेडी सुप्रीमो पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज किया गया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेता वीणा मानवी भड़की हुईं नजर आईं। वीणा मानवी ने दावा किया कि तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की वजह पुलिस ने नहीं बताई है।

तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव को सिटी सेंटर मॉल से 25 जुलाई की शाम 7.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। मॉल के सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता चलता है। तेजप्रताप यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने जेजेडी सुप्रीमो को रिहा करने की गुहार कोर्ट में लगाई है। वकील ने बताया कि उन्होंने जज के सामने दलील दी है, ‘मैं रात साढ़े दस बजे नौबतपुर थाने पहुंचा था। मैंने एसपी और एएसपी दोनों से गिरफ्तारी की वजह पूछी थी। घरवालों को भी पता नहीं था कि उन्हें रात 7.30 बजे से अरेस्ट कर के रखा गया है। इसके बाद पुलिसवालों ने कहा कि गांधी मैदान से एफआईआर आ रहा है। आते-आते एक घंटा लगा। इसके बाद उनलोगों ने कहा कि मजिस्ट्रेट के यहां चलते हैं। हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है।’ पटना हाईकोर्ट के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेजप्रताप की गिरफ्तारी के बाद 307 (हत्या की कोशिश) की धारा लगाई गई है।

भड़की वीणा मानवी इधर पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जेजेडी की नेता वीणा मानवी भड़क गई हैं। यहां बता दें कि तेजप्रताप यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी को अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर मीडिया से बातचीत में वीणा मानवी ने कहा कि पहले नॉमिनेशन के दिन हमको पकड़ लिया गया। अब इनको (तेजप्रताप यादव) पकड़ लिया गया। लग रहा है कि अब पूरा का पूरा बांकीपुर जनशक्ति जनता दल पर ही निर्धारित हो गया है। अगर हम थोड़ा विरोध ना करें तो क्या करें? अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं। उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अगर बच्चों के बीच जाकर देश का झंडा दिखा ही दिया तो क्या यह अपराध था? मान लीजिए आपके नजर अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते।

आप रात को जब कोई अपने पर्सनल समये में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तब उनको उठा लेते हैं। उनको गिरफ्तार करने की कोई वजह का तो पता चले। प्रशाासन तो सब समझ ही रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको ऊपर से आदेश है। कौन है ऊपर? यहीं तो समझ नहीं आता है। मैैं भी अरेस्ट हुई तो यहीं बोला कि हमको ऊपर से आदेश है। अब इनको अरेस्ट किया। गया तो कह रहे हैं कि मैडम ऊपर से आदेश है। ये ऊपर वाले होते कौन हैं, यहीं समझ नहीं आ रहा है। अगर इतनी अंधेरगर्दी चल रही है तो यह मान कर चलिए कि हमारा बिहार विनाश की स्थिति में आ गया है। अब वक्त आ गया है कि राजा साहब जो बोलेंगे वो मान लेना है नहीं तो जाना है।'