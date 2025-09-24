पटना में मर्डर का आरोपी चला रहा गेसिंग का अड्डा, ससुराल में पिस्टल और पैसे के साथ पकड़ाया

एसपी ग्रामीण, विक्रम सिहाग ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गौरीचक थाना क्षेत्र में हत्या का वांछित आरोपित लालबाबू गोप नीजामपुर स्थित ससुराल में आया हुआ है। उसके पास हथियार भी है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

हत्या के एक आरोपी राजधानी पटना में गेसिंग का अड्डा चलाते पकड़ा गया है। गौरीचक थाना क्षेत्र में हत्या का आरोपित लालबाबू गोप गेसिंग का अड्डा चला रहा था। पुलिस ने उसे सोमवार की रात दीदारगंज के निजामपुर गांव स्थित ससुराल से बेटे अभिषेक गोप उर्फ अजीत के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से 45 लाख रुपये, एक पिस्टल, दो मैगजीन, अलग-अलग बोर के 35 कारतूस, पांच मोबाइल और टैब बरामद किया गया है।

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपित ने इलाके में गेसिंग का अड्डा चलाकर बेहिसाब रुपये बनाए थे। इस मामले में पुलिस रिमांड पर लेकर लालबाबू से पूछताछ करेगी। एसपी ग्रामीण, विक्रम सिहाग ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गौरीचक थाना क्षेत्र में हत्या का वांछित आरोपित लालबाबू गोप नीजामपुर स्थित ससुराल में आया हुआ है। उसके पास हथियार भी है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

इसका पता चलने पर एसटीएफ, गौरीचक और दीदारगंज थानाध्यक्ष की टीम ने सोमवार की रात लालबाबू गोप की ससुराल में छापा मारा। वहां से लालबाबू गोप और उसके बेटे अभिषेक गोप उर्फ अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। कमरे की तलाशी लेने पर वहां से भारी संख्या में नकदी, हथियार और कारतूस बरामद हुए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लालबाबू वर्ष 2018 में गौरीचक थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। उसपर हत्या के कुल दो के अलावा रंगदारी और मारपीट के केस दर्ज हैं। पुलिस अभिषेक गोप का आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है।