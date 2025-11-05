हत्या, हादसा या आत्महत्या; पूर्णिया की ट्रिपल डेथ मिस्ट्री, पति, पत्नी और बेटी की मौत का सच क्या?

संक्षेप: पूर्णिया में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत मिस्ट्री बन गई है। नवीन कुशवाहा के छोटे भाई एवं जदयू नेता निरंजन कुशवाहा ने बताया था कि नवीन कुशवाहा एवं उनकी बेटी की मौत सीढ़ी से गिरने और उनकी पत्नी की मौत सदमे के कारण हार्ट अटैक से हो गई है।

पूर्णिया शहर के यूरोपियन कॉलोनी में मंगलवार रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती नजर आ रही है। चर्चित व्यवसायी नवीन कुशवाहा समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों की मौत फिलहाल हत्या, आत्महत्या एवं दुर्घटना के तीन एंगल पर घूमती नजर आ रही है।पुलिस भी मामले के खुलासे में जल्दबाजी से अभी परहेज कर रही है। मामले को लेकर हर गुंजाइश पर जांच कर रही है। पुलिस की माने तो नवीन कुशवाहा के गले पर मार्क एवं उनकी बेटी तन्नू के सिर पर जख्म के निशान पाए गए। जबकि उनकी पत्नी के शरीर पर कहीं जख्म के निशान नहीं थे।

एक्स्पर्ट बताते हैं कि गले पर लिगेचर मार्क किसी वस्तु से गला घोंटने या फंदे से लटकने पर बन सकते हैं। ऐसे में नवीन कुशवाहा की मौत के मामले कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। उसी तरह उनकी बेटी के सिर पर चोट के निशान से यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसकी मौत दुर्घटना से हुई है या किसी के प्रहार करने के कारण हुई है।

जहां तक नवीन कुशवाहा को जानने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वे अपनी बेटी की किसी बीमारी को लेकर चिंतित रहा करते थे। जिससे उनके आत्महत्या करने के संकेत मिलते हैं, परन्तु वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी के सिर पर जख्म के निशान एवं उनकी पत्नी की अचानक मौत से मामले को पेंचीदा बना रही है।

वैसे नवीन कुशवाहा के छोटे भाई एवं जदयू नेता निरंजन कुशवाहा ने बताया था कि नवीन कुशवाहा एवं उनकी बेटी की मौत सीढ़ी से गिरने और उनकी पत्नी की मौत सदमे के कारण हार्ट अटैक से हो गई है। उनके परिवार के सदस्यों को जानने वाले अन्य लोग भी बताते हैं कि नवीन कुशवाहा की पत्नी उच्च रक्तचाप के साथ डायबिटीज की मरीज थी, जिससे इस बात की संभावनाओं को बल मिलता है कि पिता एवं बेटी के साथ घटित हादसे के सदमे को वे बर्दाश्त नहीं कर सकी एवं उनकी मौत हो गई।