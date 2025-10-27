Hindustan Hindi News
मां-बेटी अकेली हैं, यह अच्छा नहीं किया; जेल बदले जाने के बाद मुन्ना शुक्ला की पत्नी हाथ जोड़ रोती रहीं

Mon, 27 Oct 2025 11:36 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
बिहार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर मुन्ना शुक्ला समेत करीब 12 कैदियों को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। इधर जेल प्रशासन के इस ऐक्शन के बाद मुन्ना शुक्ला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी और पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला अब रोती-बिलखती नजर आई हैं। अन्नू शुक्ला ने कहा है कि एनडीए सरकार ने यह अच्छा नहीं किया है।

मीडिया के कैमरे के सामने हाथ जोड़े एवं बिलखते हुए अन्नू शुक्ला ने कहा, 'यहीं एनडीए का सरकार है। आप लोग देख लीजिए कि एनडीए की सरकार ने क्या किया। पटना जेल में थे तो जेल में ही तो थे, भागलपुर भेजने की वजह क्या है? आपने अच्छा नहीं किया। मैं एनडीए सरकार से कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है। बिल्कुल गलत किया है। आपलोग माफी के लायक नहीं है।

बिलखते हुए अन्नू शुक्ला ने कहा कि वैशाली में उनका एक कार्यक्रम था। यहां वो जब पहुंचीं तब उन्हें फोन आय़ा कि उनके पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेज दिया गया है। मैं लालगंज की जनता से कहना चाहती हूं कि देख लीजिए कि आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अब मां-बेटी अकेली हैं। मेरा परिवार जनता है। मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही हूं। मुझे लालगंज के परिवार से आशीर्वाद चाहिए।'

शिवानी शुक्ला भी गुस्से में…

पिता को भागलपुर जेल में शिफ्ट किए जाने से मुन्ना शुक्ला की बेटी और बिहार चुनाव में लालगंज विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला भी गुस्से में नजर आईं। शिवानी शुक्ला ने कहा कि ये टॉर्चर करने का तरीका है। मेरे पापा टॉर्चर हो रहे हैं। उनको ये लोग मार भी सकते हैं। मेरे पापा को मारने की साजिश है। शिवानी शुक्ला ने आगे कहा कि एक खरोच भी आई ना मेरे पापा को तो इस सरकार को छोड़ूंगी नहीं, वकील हूं मैं और वकील के सारे अधिकार जानती हूं। महिलाओं का अधिकार जानती हूं।

