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जब मेरा घर टूट सकता है तो... सम्राट चौधरी की अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी

Apr 26, 2026 02:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुगेर
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सीएम ने कहा कि सरकार जमीन पर बना है तो वह ध्वस्त होकर रहेगा। पिछले दिनों एक दिन सूचना मिली की तारापुर में मेरे घर की सीढ़ी तोड़ दी गई। अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे थे। मेरे घर की सीढ़ी को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है।

जब मेरा घर टूट सकता है तो... सम्राट चौधरी की अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी

Samrat Choudhary News: सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मेरा घर टूट सकता है तो अतिक्रण करने वाला कोई नहीं बचेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र तारापर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकारी जमीन पर बना हर घर टूट जाएगा। राज्य में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है।

सीएम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जमीन पर बना है तो वह ध्वस्त होकर रहेगा। पिछले दिनों एक दिन सूचना मिली की तारापुर में मेरे घर की सीढ़ी तोड़ दी गई। अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे थे। मेरे घर की सीढ़ी को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। उन्होंने साफ किया कि जिनके मकान उनकी अपनी जमीन में बना है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन, अगर कोई भी निर्माण सरकारी जमीन पर है तो वह नहीं बचेगा। एनडीए ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाया जाएगा।

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सम्राट चौधरी अतिक्रमण को लेकर पहले से ही काफी सक्रिय रहे हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे तब राज्य भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाए गए। इसे लेकर काफी आलोचना भी हुई लेकिन अभियान नहीं रोका गया। सभी जिलों में शहरी इलाकों में सड़क और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को खाली कराया गया। तब से यह अभियान जारी है। एक बार फिर सम्राट चौधरी ने अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीनों पर बने मकान टूटेंगे चाहे वे सामने कोई भी हो। अतिक्रमण से राज्य का विकास बाधित होता है और आम जनों को परेशानी होती है।

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सम्राट चौधरी ने फाइल लटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि काम को निपटाने की एक सीमा है। अधिक दिनों तक फाइल लटकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आम जनों की सुख सुविधा और उनकी समस्याओं का निपटारा एनडीए सरकार की प्राथमिकता में है। प्रखंड कार्यालय, अंचल और थानों की मॉनिटरिंग सीएम कार्यालय से की जाएगी। पंचायतों में महीने में दो दिन शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।इसमें लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार तारापुर पहुंचे थे। वह उनका गृह क्षेत्र है। कहा कि पहली बार एमएलए बना और मुख्यमंत्री बन गया। जिस इलाके में जन्म लिया था उसकी सेवा करने का मौका मिला है। पहले विधान परिषद का सदस्य रहा। आपका एमएलए पहली बार बना।

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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