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Munger News: युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के पांचवें दिन आपदा प्रबंधन के व्यावहारिक गुर सीखे स्वयंसेवकों ने,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: फोटो:मुंगेर-14, ‌ युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के 5वें दिन एनएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित करते कार्यक्रम समन्वयक एवं मौके पर मौजूद अन्य

Munger News: युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के पांचवें दिन आपदा प्रबंधन के व्यावहारिक गुर सीखे स्वयंसेवकों ने,

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से आरडी एंड डीजे कॉलेज परिसर में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण शिविर के पांचवें दिन बुधवार को स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए), पटना द्वारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण में 25 से 31 जुलाई तक 200 स्वयंसेवकों को एसडीआरएफ की टीम प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय कवयित्री एवं साहित्यकार अंकिता सिन्हा ने कविता, गीत और शायरी के माध्यम से युवाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव डॉ. प्रियरंजन तिवारी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप विषय पर व्याख्यान देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

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प्रशिक्षण गतिविधियाँ

प्रशिक्षण के तहत एसडीआरएफ के प्रशिक्षकों ने भीड़ नियंत्रण, पर्व-त्योहारों एवं नदी-तालाबों में सुरक्षा, सर्पदंश प्रबंधन, अस्पताल पूर्व उपचार, ब्लीडिंग कंट्रोल, स्प्लिंटिंग और सीपीआर का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही, डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी किट का प्रदर्शन किया गया तथा सभी 200 स्वयंसेवकों के बीच इमरजेंसी रिस्पांस किट का वितरण भी किया गया। केस स्टडी, प्रश्नोत्तरी और फील्ड एक्टिविटी के माध्यम से प्रशिक्षण को रोचक बनाया गया। शाम में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ।

शिविर का समन्वयन

ज्ञात हो कि, प्रशिक्षण का समन्वयन मुनींद्र कुमार सिंह कर रहे हैं, जबकि वरीय सलाहकार अशोक कुमार शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस शिविर के सफल संचालन में डॉ. संजय मांझी, डॉ. अनीश अहमद, डॉ. अंशु राय, डॉ. विपिन कुमार, सौरभ शांडिल्य, सुशांत एवं मृत्युंजय की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, कुलपति, कुलसचिव एवं आरडी एंड डीजे कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. बिजेंद्र कुमार शिविर का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह प्रशिक्षण शिविर किन-किन आयोजकों द्वारा संचालित किया गया है?
यह प्रशिक्षण शिविर मुंगेर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा चलाया जा रहा है।
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