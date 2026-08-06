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Munger News: बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला पोस्टमास्टर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: तारापुर में बुधवार की शाम एक सड़क हादसे में महिला पोस्टमास्टर पूनम रानी की मौत हो गई। बालू लदा ट्रैक्टर उनकी बाइक से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दुखद घटना से परिवार में शोक की लहर है।

Munger News: बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला पोस्टमास्टर की मौत

Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। तारापुर थानाक्षेत्र में बुधवार की शाम सड़क हादसे में दुरमट्टा शाखा डाकघर में कार्यरत महिला पोस्टमास्टर की मौत हो गई। तारापुर डाकघर में आयोजित बैठक से घर लौटने के दौरान उनकी बाइक को बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका हरपुर थाना क्षेत्र के दुरमट्टा गांव निवासी आरपीएफ जवान रमाशंकर की 34 वर्षीय पत्नी पूनम रानी थी। वह दुरमट्टा शाखा डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत थीं।

मृतका के जेठ मनोज कापरी ने बताया कि, बुधवार की शाम पूनम रानी तारापुर डाकघर में आयोजित बैठक में शामिल होकर सुपौल जमुआ डाकघर के पोस्टमास्टर रजनीश कुमार के साथ बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान चंदुकी-दुरमट्टा मार्ग पर पुलिया के समीप दुरमट्टा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक में साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक के पीछे बैठी पूनम रानी सड़क पर गिर गईं और ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले चक्के की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें टोटो से अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर पहुंचाया,जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूनम रानी अपने पीछे पति रमाशंकर, दो पुत्र बाल कृष्ण एवं रोहित, तथा पुत्री सृष्टि को छोड़ गई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हरपुर थानाध्यक्ष सत्यम कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर एवं उसके चालक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतका के परिजनों द्वारा आवेदन देने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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