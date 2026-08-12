Munger News: मुंगेर में भूमि-अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
Munger News: मुंगेर में जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में भूमि-अर्जन से संबंधित विकास परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, और अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। रैयतों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा देने और निर्माण की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में भूमि-अर्जन से संबंधित विकास परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में चल रही सभी भूमि-अर्जन योजनाओं की अद्यतन प्रगति, कार्यान्वयन और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं। उन्होंने अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाने और प्राथमिकता के आधार पर सीमांकन कराने का आदेश दिया। डीएम ने कहा कि भूमि-अर्जन से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान हो, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
रैयतों को पारदर्शी तरीके से मिलेगा मुआवजाः
डीएम ने अधिकारियों को सभी रैयतों की सूची तैयार कर मुआवजा आवंटन की मांग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रैयतों के साथ समन्वय बनाकर बैठकें आयोजित की जाएं और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त किए जाएं, जिससे पात्र रैयतों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मुआवजा भुगतान सुनिश्चित हो सके।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहींः
निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे हों। जिन योजनाओं में सर्वेक्षण और सीमांकन पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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