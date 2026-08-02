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Munger News: भूमि विवाद से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: तारापुर में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई हुई। अंचलाधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में आठ मामलों का तुरंत निष्पादन किया गया। सरकारी नाला विवाद आपसी सहमति से सुलझा। कुछ मामलों में सहमति न बनने से सुनवाई अधूरी रह गई। संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई के लिए दस्तावेज लेकर आने का निर्देश दिया गया।

Munger News: भूमि विवाद से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई हुई

Munger News: तारापुर। अंचल भवन स्थित सभागार में शनिवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई हुई। अंचलाधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में आठ मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। महापुर में सरकारी नाला विवाद आपसी सहमति से सुलझा, जबकि प्यारपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर दोनों पक्ष राजी हो गए। सात मामलों में पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने अथवा एक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अंचलाधिकारी ने संबंधित पक्षों को अगली तिथि पर भूमि संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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